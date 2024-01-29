Посла України в Угорщині призначать вже скоро: ним стане "професор з окопу"

Посада посла України в Угорщині залишалася вільною з липня 2022 року. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому так сталося.

Міністр запевнив, що призначення посла у Будапешті станеться вже "ось-ось".

Дивіться також Чи розблокує Угорщина допомогу для України: Сіярто прокоментував долю 50 мільярдів євро

"Епопея" з призначенням представника в Угорщині

За словами Дмитра Кулеби, новим диппредставником України в Угорщині стане Федор Шандора.

Дипломат, пояснюючи затримку із призначенням у майже два роки, зазначив, що вона виникла із двох причин.

По-перше, Шандора служив у Збройних Силах. Звільнитися звідти було непросто, однак, зрештою, вдалося знайти якийсь юридичний вихід.

По-друге, затримку спричинила відновлена процедура спецперевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів.

Як повідомив Кулеба, Шандора пройшов цю перевірку або вже перебуває на фінальній стадії проходження.

: Федор Шандора – українець угорського походження з Закарпаття. Професор Ужгородського національного університету та доктор філософських наук. З лютого 2022 року він добровольцем пішов на фронті. Був у складі 101 Закарпатської бригади ТРО, у березні 2023 року перебував на Бахмутському напрямку. Під час служби чоловік двічі на тиждень проводив лекції для своїх студентів. Звідси його почали називати "професор з окопів".

Нагадаємо, що у липні 2022 року Зеленський звільнив з посади посла в Угорщині Людмилу Непоп.

У березні 2023 року у ЗМІ почали писати про ймовірне призначення на цю посаду Федора Шандори.

8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак схвалила його кандидатуру.

Сійятро зустрівся з Єрмаком і Кулебою: про що говорили