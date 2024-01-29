Посла України в Угорщині призначать вже скоро: ним стане "професор з окопу"
Джерело:"Радіо Свобода"
Посада посла України в Угорщині залишалася вільною з липня 2022 року. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому так сталося.
Міністр запевнив, що призначення посла у Будапешті станеться вже "ось-ось".
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За словами Дмитра Кулеби, новим диппредставником України в Угорщині стане Федор Шандора.
Дипломат, пояснюючи затримку із призначенням у майже два роки, зазначив, що вона виникла із двох причин.
По-перше, Шандора служив у Збройних Силах. Звільнитися звідти було непросто, однак, зрештою, вдалося знайти якийсь юридичний вихід.
По-друге, затримку спричинила відновлена процедура спецперевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів.
Як повідомив Кулеба, Шандора пройшов цю перевірку або вже перебуває на фінальній стадії проходження.Довідка: Федор Шандора – українець угорського походження з Закарпаття. Професор Ужгородського національного університету та доктор філософських наук. З лютого 2022 року він добровольцем пішов на фронті. Був у складі 101 Закарпатської бригади ТРО, у березні 2023 року перебував на Бахмутському напрямку. Під час служби чоловік двічі на тиждень проводив лекції для своїх студентів. Звідси його почали називати "професор з окопів".
Нагадаємо, що у липні 2022 року Зеленський звільнив з посади посла в Угорщині Людмилу Непоп.
У березні 2023 року у ЗМІ почали писати про ймовірне призначення на цю посаду Федора Шандори.
8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак схвалила його кандидатуру.
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