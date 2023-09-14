Федоров показав атаку морських дронів на російський корабель: вибухове відео

Глава міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров виклав у мережу цікаве відео. На кадрах видно, як морські дрони атакують російський корабель.

Варто зазначити, що цю операцію здійснювало Головне управління розвідки міністерства оборони нашої держави. Що саме це було за судно, Федоров не зазначив.

До теми По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Федоров виклав відео з атакою на корабель Росії

Очільник Мінцифри зазначив, що на кадрах видно, як працювала українська розвідка по ворожому об'єкту. Він наголосив, що свою підтримку в цій операції доклали й донори United 24, а також технології нашої держави.

На кадрах можна побачити, як цей морський дрон спочатку підкрадається до російського корабля. А через кілька митей стається яскравий спалах.

Федоров показав атаку дронів на російський корабель / Відео з телеграм-каналу Михайла Федорова

Водночас у мережі припустили, що з огляду на контури корабля, це може бути корвет проєкту 22160. Тому, вочевидь, це кадри атаки на російський патрульний корабель "Сергей Котов".

Прокоментували атаку на російський корабель й у ГУР МО. Там лаконічно зазначили, що наша розвідка працює, а море – українське.

Російським кораблям небезпечно у Чорному морі