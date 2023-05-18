"Феномен" Пригожина: чому росіяни підтримують цього персонажа

Скандальні заяви власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина неабияк дратують вище керівництво Росії. Водночас армія прихильників Пригожина у Росії стрімко збільшується.

Про це 24 Каналу розповів громадський, політичний діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він зазначив, що росіяни віками спокутуватимуть свою провину, однак зараз вони навіть не усвідомлюють, скільки болю завдали українському народу.

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Росіяни підтримують Пригожина

Шураєв не може збагнути у чому "феномен" засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та чому росіяни підтримують його.

Ну як можна захищати батьківщину, воюючи в чужій країні? Де вони знайшли батьківщину в Україні? У якому місці вони знайшли батьківщину? І росіяни вірять цьому,

– сказав політичний діяч.

Шураєв дуже розчарувався у російському народові, адже 70% росіян дотепер підтримують війну. Вони думають, що в Україні їхні сини помирають за "русь святую", за "Росію-матушку".

Змінити свідомість росіян допоможе лише денацифікація, якою займались у постгітлерівській Німеччині союзники.

В усіх німців був комплекс, адже їм було соромно за своїх дідів. За те, що Німеччина – країна, яка вбила мільйони людей,

– наголосив журналіст з Казахстану.

Однак коли Владімір Путін напав на Україну, новим Гітлером став Путін і Росія. Відмиватися від цього бруду росіянам доведеться десятиліттями, якщо не віками.

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Скандальні заяви Пригожина: коротко