Демілітаризація Криму триває, – ГУР про удар по нафтобазі у Феодосії

СБУ та ГУР МО 5 грудня вдарили дронами по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії у Криму. Ця атака є продовженням процесу демілітаризації анексованого півострова.

Про це в ефірі національного марафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він наголосив, що робота по ворожих об'єктах на території півострова триває, передає 24 Канал.

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Юсов висловився про удар по Феодосії

Представник ГУР, говорячи про "бавовну" у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, зазначив, що Сили безпеки і оборони продовжують планово демілітаризувати анексований півострів від російських загарбників.

Більш детальна інформація буде пізніше,

– підкреслив Юсов.

У Феодосії лунали гучні вибухи

Вночі 5 грудня жителі Феодосії і Керчі повідомляли про багато вибухів. Місцеві прихвосні російських пропагандистів зазначали, що у небі над Керчю нібито спрацювала система ППО.

Після 5:00 в Феодосії знову пролунали гучні вибухи. Окупанти заявляли, що буцімто знищили "26 українських безпілотників, а ще 15 – перехопила російська протиповітряна оборона".

Зрештою стало відомо, що в тимчасово окупованій Феодосії Служба безпеки України спільно з представниками Головного управління розвідки ударили по "Морському нафтовому терміналу". Там нашим спецслужбовцям вдалося знищити важливий інфраструктурний об'єкт окупантів.

Крім того, джерела 24 Каналу повідомляли, що наслідки для російських окупантів – доволі суттєві. Адже там зберігалося близько 30 резервуарів з паливом, а палало це все – красиво.

Окрім того, СБУ також вразили важливі для окупантів військові об'єкти. Серед них були: радіолокаційна система"Небо-М", стоянка гелікоптерів, радіолокаційна система П-18 "Терек і

система управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М".

Російські пропагандисти повідомили, що 5 грудня на території всього анексованого Кримського півострова чули близько 30 вибухів. Усі вони лунали поблизу тимчасово окупованої Феодосії та Керчі, де сумнозвісна російська ППО буцімто "знищила 22 безпілотники і ще 13 – перехопила".