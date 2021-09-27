"Відповідає важкості поранень": у Феофанії розповіли, в якому стані постраждалий водій Шефіра

На Київщині 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранень зазнав водій першого помічника президента.

Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до "Феофанії". Про стан здоров'я водія Сергія Шефіра повідомив головний лікар медзакладу Ігор Семенів.

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Його стан відповідає важкості поранень, яких він зазнав. Він продовжує лікування та буде продовжувати,

– сказав медик.

Під час обстрілу автомобіля водій зазнав трьох важких поранень.

Водій переніс операцію

Денис Монастирський на брифінгу після замаху заявив, що атакували саме ліву частину автівки: особливо постраждало місце водія.

Втім, навіть зазнавши поранень, водій Сергія Шефіра продовжив рух і проїхав ще близько 5 кілометрів.

Після приїзду поліції він зміг поїхати на місце обстрілу, щоб вказати на конкретне місце ведення вогню.

І лише опісля постраждалого забрали до медичного закладу, там його прооперували. Нині життю чоловіка нічого не загрожує.

Обстріл авто Шефіра: коротко

Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія, його вже прооперували.

Народний депутат Давид Арахамія заявив, що Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм, а державною охороною не користувався. За словами глави фракції "Слуга народу", машину чекала засідка біля лісу.

На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який тоді перебував у США. Він наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.

Правоохоронці кваліфікували злочин на даний момент – "замах на життя двох і більше людей".

На Київщині обстріляли авто Шефіра: дивіться відео