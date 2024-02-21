Польський фермер закликав Путіна "розібратися з Україною": чоловіка затримала поліція

Під час протестів на кордоні з Україною 20 лютого один із польських фермерів розмістив проросійський банер на своєму тракторі. Чоловік закликав Путіна "розібратися з Україною і Брюсселем".

Крім того, фермер з Польщі також розмістив на транспортному засобі прапор Радянського Союзу. Чоловіком уже зайнялися відповідні органи.

Дивіться також Події на кордоні з Україною – шантаж: як Київ розв'язуватиме проблему з протестами поляків

Польського фермера затримала поліція

Польська поліція оперативно відреагувала на провокаційний вчинок фермера. Правоохоронці Польщі чітко дали зрозуміти, що не потерплять жодних порушень закону чи розпалювання ненависті.

Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція і прокуратура проводять дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу,

– зазначено в дописі.

Крім того, міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський у соцмережі Х підтвердив, що фото скандального банера, який ширили в Інтернеті, нівелювала польська поліція. Наразі поліція переслідує в судовому порядку особу, відповідальну за банер. При цьому міністр підкреслив, що подібна злочинна поведінка не буде терпимою.

"Протидія злочинам на ґрунті ненависті є одним із пріоритетів головного управління поліції. Кожен, хто вчиняє дії, мотивовані ненавистю до іншої людини, буде притягнутий до кримінальної відповідальності", – додали у поліції в іншому дописі.

Наразі польському фермеру інкримінували пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання ворожнечі.

Варто зазначити, що за розпалювання ворожнечі на ґрунті національних, етнічних, расових чи релігійних відмінностей польський провокатор може бути оштрафований або йому загрожує до двох років обмеження чи позбавлення волі.

Поляк закликав Путіна "розібратися з Україною"