Нас чекає напружена кампанія: як відбуватиметься висунення Камали Гарріс від демократів

Передвиборчі перегони США будуть надзвичайно захопливими. Ймовірний кандидат від демократів Камала Гарріс вже приємно здивувала. Буде цікаво.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що наразі Камала Гарріс не є офіційною кандидаткою від Демократичної партії США. Формально перший крок зробив президент Джо Байден, який заявив, що підтримує Гарріс. А нещодавно вона сама офіційно повідомила, що йде в президенти.

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Є ще певні бюрократичні моменти. Спершу керівництво Демократичної партії запропонує її кандидатуру для з'їзду, який відбудеться в середині серпня. Там її мають затвердити. Також зараз очікують, чи будуть якісь інші формальні кандидати. Але, найімовірніше, Гарріс буде одноосібним кандидатом від Демократичної партії ще до 7 серпня.

Це буде як висування. А затвердження кандидатури відбудеться вже в середині серпня на з'їзді Демократичної партії США,

– зауважив Фесенко.

Передвиборча кампанія буде дуже цікавою

Як наголосив Фесенко, найімовірніше, між Гарріс та Трампом відбудуться дебати вже у вересні. Можливо, буде не один тур дебатів, а цілих два. Трамп ще хотів піти на Fox News, який є майданчиком для республіканців. Але невідомо, чи на це погодяться демократи.

Спершу вважали, що Гарріс є досить млявою та нехаризматичною. Але вона досить впевнено та енергійно розпочала свою передвиборчу кампанію. Важливо, що вона пробує грати на контрасті з Трампом. Свобода проти емоції, хаосу, конфліктності.

Тут контраст обраний вдало. Він спрямований на усіх, хто не хоче Трампа. Тобто не партійний вибір, а вибір тих, хто не хоче Трампа. Шанси у Гарріс з'являються. Думаю, що нас чекатиме дуже цікава, енергійна та емоційна виборча кампанія,

– зауважив Фесенко.