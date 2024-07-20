Цілком правильне рішення: про що могли говорити Зеленський і Трамп

Президент України Володимир Зеленський 20 липня провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Це дійсно хороший хід.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що у 2019 році видавалося, що в Зеленського і Трампа діалог не надто склався. Але минули роки – і зараз є шанс побудувати щось краще.

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Про що могла бути розмова Зеленського і Трампа

Як наголосив Фейгін, ця розмова – абсолютно правильне рішення. Найімовірніше, головне завдання Зеленського – аби Сполучені Штати і надалі підтримували Україну. Навіть якщо Трамп таки переможе на виборах у США.

Думаю, що така розмова була погоджена із адміністрацією Байдена. Україна стала заручницею виборів у США. Але загалом Києву немає різниці, хто буде главою Сполучених Штатів. Важливо, аби там і надалі підтримували Україну в її захисті від російської агресії,

– сказав Фейгін.

Крім того, цілком вірогідно, що еліти у Вашингтоні змирилися з тим, що Трамп дійсно може прийти до влади. Зараз можуть йти певні переговори.

Між вашингтонськими елітами і Трампом можуть бути переговори щодо того, умовно, на яких умовах вони знімуть частину звинувачень. І що він має робити. До прикладу, продовжити політику підтримки України. Усі зацікавлені, щоб не було хаосу. Принаймні було б логічно такі перемовини вести,

– вважає Фейгін.