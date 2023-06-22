Справжні Буданов та Залужний на своїх місцях, – представник ГУР висміяв російську пропаганду

Російська пропаганда з кінця травня активно поширює фейк, що буцімто керівник ГУР Кирило Буданов загинув. Міф росіян генерал Буданов розвіяв, однак це не зупинило кремлівських посіпак й вони почали брехати про "двійників".

Маячню росіян 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Так, кремлівські посіпаки, не розуміючи того, підіймають бойовий дух українських командирів, зокрема генерала Буданова.

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"В України немає потреби у запасних Буданових, адже оригінальний Буданов, Залужний, Сирський та інші оригінальні представники воєнно-політичного керівництва на своїх місцях виконують завдання та знищують ворога. Все гаразд", – іронічно сказав представник ГУР.

До того ж Юсов наголосив, що українські керівники не ховаються по бункерах, на відміну від диктатора Кремля Владіміра Путіна й всього його оточення.

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Пропагандисти підіймають бойовий дух українців

Вигадки російських пропагандистів дотепні та смішні. Дуже цікаві коментарі й меми українців. Це означає, що взаємодія військового командування України з суспільством на високому рівні.

Фейки росіян про загибель українського керівництва

Російські пропагандисти заявляють про "загибель" Буданова з кінця травня. Власне, 29 травня росіяни здійснили черговий ракетний удар по столиці, під час якого буцімто "загинув" глава ГУР МО.

Головний пропагандист Кремля Владімір Соловйов вигадав, що Кирило Буданов нібито у комі й перебуває у Німеччині на лікуванні.

Крім того, нещодавно російські пропагандисти стверджували начебто окупанти ліквідували головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Потім ті ж пропагандисти волали про те, що генерал буцімто у важкому стані і потребує "трепанації черепа".

Однак фейк росіян з тріском провалився – Валерій Залужний живий та здоровий і продовжує свою роботу. Варто відзначити, що росіяни у своїх ЗМІ вже "ліквідовували" командувача сил ТрО Ігоря Танцюру та Сухопутних військ Олександра Сирського.