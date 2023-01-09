"Треба було "погасити" настрої в Росії": чому Кремль вигадав фейк про "помсту" за Макіївку

Міноборони Росії повідомило про фейкову "акцію помсти" за обстріли Макіївці 31 грудня: нібито окупанти влучили по 2 гуртожитках в Краматорську, де за їх словами, були розташовані українські військовослужбовці. У мінобороні збрехали, що нібито вбили 600 військових.

Натомість цю інформацію спростували у ЗСУ, а також іноземні журналісти. Сам же факт появи цього фейка свідчить про те, що обстріли в Макіївці дуже боляче вплинули на російське суспільство. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін.

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Потрібно було заспокоїти росіян

Він зазначив, що окупанти, можливо, й здійснювали якісь обстріли в Краматорську або в інших містах. Але якби кількість українських військових, які нібито загинули, дійсно була б такою, як стверджує Москва, то інформацію про це обов'язково мали б журналісти. І також з'явились би свідки цієї "акції помсти".

Але жодних підтверджень немає. Тобто, обстріли, можливо й були, але таку кількість загиблих неможливо було б приховати,

– підкреслив опозиціонер.

За його словами, міноборони й Конашенков завжди брешуть, що вони нібито знищили всі HIMARS, всі українські танки та літаки по 10 разів.

"В поданні цієї інформації немає нічого нового – це стандартний хід, яким користується міноборони в пропагандистських цілях", – наголосив він.

Проте, Фейгін зауважив, чому саме зараз вона з'явилась і саме з таким акцентом – що це помста за Макіївку.

"Напевно тому, що потрібно було заспокоїти росіян", – вважає він.

Загинули під час новорічного привітання Путіна

Правозахисник згадав, що напередодні в ростовському госпіталі помер один з тих, військових, який залишився живим після обстрілів в Макіївці. Він розповів, що їх разом з іншими мобілізованими, нібито, зібрали в актовому залі, щоб прослухати новорічне вітання Путіна. І за словами військового, загинули мобілізовані саме під час прослуховування цього вітання.

Гідна смерть: поїхати до Макіївки, щоб там померти, слухаючи Путіна під ударами українських HIMARS,

– зазначив Фейгін.

Він зауважив, що той російський військовий перед смертю, повідомив, що мобілізовані не хотіли цього робити й говорили, що така концентрація людей в одному місці є небезпечною. Але їх змусив це зробити якийсь полковник Єнікєєв. І поранений росіянин, який помер в госпіталі, назвав Єнікєєва військовим злочинцем.

Міноборони Росії хоче відвести загрозу покарання

"Обстріли в Макіївці вчинили величезний резонанс в Росії. І зараз було потрібно створити цей фейк, мовляв, ваші чоловіки, сини, брати померли в Макіївці не дарма – ми помстилися за них і теж "обстріляли" українських військових", – пояснив опозиціонер.

Він вважає, що з одного боку це пропагандистський тезис, а з іншого – це намір зняти відповідальність з винних у тому, що в Макіївці загинули мобілізовані.

В російських пабліках лунали заклики покарати цих винних. І цього полковника Єнікєєва чи того, хто за ним стоїть, потрібно судити,

– вважає він.

На його думку, запустивши цей фейк, міноборони намагається відвести від себе загрозу покарання.

"Відповідальність дійсно несуть ті воєначальники, які поселили мобілізованих не просто в училищі в Макіївці, а ще й розташували там склад боєприпасів. Тому окрім ударів HIMARS, відбулась їх детонація", – розповів Фейгін.

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Путін відправив людей на смерть просто так

Він наголосив, що саме тому Росії зараз потрібно продемонструвати суспільству, що вони помстилися.

Мовляв, помстилися і забули – давайте не будемо нікого карати, в нас потужна, як ніколи, армія і таке інше. Це інформаційна війна, як її розуміє міноборони,

– вважає співрозмовник.

За його словами, російське населення після обстрілів в Макіївці і загибелі сотень мобілізованих переживає почуття втрати. І треба "погасити" ці настрої, щоб не відбувалися накопичення відчуття незадоволення і суспільстві, пошуки винних і бажання помститися.

"Нехай цей негатив уходить в Україну, а не в бік безглуздих воєначальників, командирів і Путіна, який відправив на смерть цих людей просто так. Вони загинули ні за що, тому головний військовий злочинець – це Путін", – підкреслив Фейгін.

На його думку, Україна тут взагалі ні до чого, адже це росіяни приїхали на чужу землю і розташувались в чужому училищі.

"Українці ж захищаються, щоб ці російські військові не прийшли і не убили їх. ЗСУ здійснювали військове завдання – захищали свою землю", – наголосив правозахисник.

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