З'явився фейковий застосунок Резерв+

Заступниця міністра оборони України розповіла, що росіяни розповсюджують вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+. Катерина Черногоренко пояснила, що вороги намагаються зібрати персональні дані українців.

Заступниця Рустема Умєрова розповіла, як розпізнати, що застосунок фейковий та на що звернути увагу. Адже в справжньому Резерв+ вже оновили дані 1,5 мільйона українців.

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Що відомо про фейковий Резерв+

Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту,

– запевнили в Міноборони.

Катерина Черногоренко заявила, що варто бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Заступниця міністра закликала:

користуватись тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua;

не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо;

завантажуючи застосунок, обов'язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

До речі, у Резерв+ тепер є можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.