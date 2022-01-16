Фейсбук заблокував сторінку російської делегації на переговорах з питань безпеки
16 січня 2022 , 17:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Для переговорів у Відні щодо так званих "гарантій безпеки" делегація країни-агресорки створила сторінку у фейсбуці. Тепер у росіян виникли проблеми у соцмережі.
Річ у тім, що соцмережа заблокувала їхній канал комунікацій. Тепер сторінка делегації Росії недоступна.
До теми Кремль знову зажадав письмових відповідей на свій ультиматум щодо нерозширення НАТО
Офіційна сторінка російської делегації на переговорах у Відні з питань безпеки та контролю над озброєннями у Facebook виявилася недоступною,
– повідомляють російські ЗМІ.
Так виглядає заблокована сторінка росіян / Фото скриншот 24 каналу
Що відомо про переговори у Відні
- У столиці Австрії 13 січня завершився третій етап переговорів між західними країнами та Росією щодо так званих "гарантій безпеки". Кремль заявляв, що "адекватної відповіді" нібито не отримував.
- Потреба у таких розмовах виникла через, по-перше, зосередження значної кількості російських військ біля кордонів нашої держави, по-друге, через озвучену Росією вимогу надання їй "гарантій безпеки" (щодо нерозширення НАТО на Схід, зокрема на Грузію й Україну).
- Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич нахабно дивувався через те, що на переговорах з західними країнами дипломати на 8 році війни Росії проти України акцентували на агресивних діях Кремля щодо нашої держави.
- Захід же одностайний щодо того, що Кремль не має права і не буде визначати, кому в НАТО йти, а кому ні.
Вас може зацікавити, яким був результат переговорів у Женеві: дивіться відео