Фіаско від нардепів: які рішення провалила Верховна Рада 8 скликання

Чимало обіцянок депутатів Верховної Ради 8 скликання так і залишилися не виконаними. А подекуди голосували так, що Конституційний суд почав скасовувати деякі рішення нардепів.

Скандальні рішення та невиконані обіцянки депутатів

1. Депутати намагалися надати особливий статус Донбасу

1. У серпні 2015 року через вибухи під Верховною Радою загинуло 4 нацгвардійці, більше сотні було поранено. Сутичка сталася між силовиками та представниками "Свободи", які протестували проти надання особливого статусу окупованій частині Донбасу.

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Цю зміну до Конституції намагалися протягнути разом із децентралізацією. "Це не повернення територій, це інтеграція в український політичний процес абсолютно сепаратистського утворення, контрольованого з Росією, яке буде працювати з середини на знищення держави", – сказав нардеп Андрій Іллєнко.

2. Провалили судову реформу



З гучним тріском провалилася багатообіцяюча судова реформа. У сесійній залі її безперервно розглядали три пленарні тижні. Нардепи переконували, що відтепер суди стануть чесними та ефективними. Проте цього не сталося.

"Влада, яка була при цьому парламенті, ця коаліція не досягла основного – ми не змогли до кінця реформувати нашу судову систему", – відповіла депутатка Ірина Луценко.

3. Рада дозволила Луценку стати генпрокурором



Верховній Раді "вдалася" реформа Генпрокуратури. Спеціально для Юрія Луценка нардепи дозволили обіймати посаду генпрокурора людині без юридичної освіти.



Юрій Луценко

4. Провалила реформу СБУ

Не склалося і зі Службою безпеки України. Нардепи навіть не спробували її реформувати. Хоча обіцяли позбавити СБУ невластивих їй функцій – як наприклад, забрати розгляд економічних злочинів та ліквідувати скандальний "відділ К", який кошмарить бізнес.

Позиція президента Порошенка була такою, що він намагався зберегти повністю ситуацію щодо Служби безпеки. І тому блокування цього питання не дозволило перейти до розгляду його в порядку денному,

– наголосив нардеп Андрій Тетерук.

5. Депутати так і не повернули статтю про незаконне збагачення

Під загрозою опинилася антикорупційна реформа. Після того, як Констититуційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, парламент не знайшов політичної волі на її повернення. Через це Національне антикорупційне бюро закрило понад 60 справ, де фігурували українські топ-посадовці.

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"Дуже багато людей були підозрюваними за цим законом, тому вони із задоволенням погодилися, підтримали та, я думаю, святкували рішення Конституційного суду", – розповів депутат Єгор Соболєв.

6. Нардепи лишилися недоторканими

Аби правоохоронні органи точно не притягнули їх до кримінальної відповідальності, нардепи залишили собі недоторканність. Хоча на виборах 2014 року обіцяли позбавити себе імунітету. Законопроект пройшов перше читання і отримав висновки Конституційного суду. Але до остаточного ухвалення справа так і не дійшла.



Депутати не зняли з себе недоторканість

Натомість депутати вирішили контролювати громадських активістів, чи раптом не витрачають вони гранти на власне збагачення. Тому змусили їх декларувати свої статки. Згодом Конституційний суд скасував це положення.

7. Прогули та кнопкодавство

Але найбільшими проблемами Верховної Ради залишилися прогули та кнопкодавство. І хоча на початку 8 скликання нардепи кивали на попередників, обіцяючи "так не робити", то вже дуже скоро ці дві хвороби захопили і їх.

До теми: Відмінники і прогульники у Верховній Раді

Спочатку сесійна зала спорожніла у п'ятницю під час години запитань до Уряду. Потім нардепи почали прогулювати середу – день ратифікацій. А під кінець каденції почали збиратися лише у четвер. В інші дні – за них працювали їхні картки, які розставляли чергові по фракції, аби вистачило на кворум. А найбільш спритні, як то Антон Яценко чи Андрій Іванчук, цими картками голосували.