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      Філарет чекає від Авакова допомогти через конфлікт у ПЦУ

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      Філарет попросить Авакова "захистити" УПЦ КП від ПЦУ
      Філарет попросить Авакова "захистити" УПЦ КП від ПЦУ / Колаж 24 каналу

      Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що вірян і майно Київського Патріархату треба захистити від "відверто злочинних дій" Православної церкви України.

      Із таким проханням Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а фотокопію його офіційного звернення опублікував протоєрей Микола Лагодич на своїй сторінці у Facebook.

      Треба знати: ПЦУ заборонила служити двом священикам через їхню участь у "соборі" Філарета: фото указу

      У документі зазначено, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва. У зв'язку з цим Філарет просить міністра дати оцінку таким діям і зробити все, щоб ніхто не втручався в діяльність УПЦ Київського патріархату.


      Звернення Філарета до Авакова/ Фейсбук протоєрея Миколи Лагодич      а

      Що насправді сталось у Свято-Феодосійському монастирі?

      Філарет видав розпорядження про звільнення намісника Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архимандрита Макарія (Папіша) і призначення на його місце архимандрита Андрія (Маруцака). Все через те, що намісник монастиря Макарій напередодні відмовився брати участь у так званому "соборі" Київського патріархату. Натомість отець Андрій брав участь у цьому заході і Філарет пообіцяв висвятити його у єпископи.

      BBC повідомляє, що у п'ятницю, 21 червня, група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в цей монастир поруч з Києво-Печерською лаврою. Сам отець Андрій пояснив все тим, що монастир продовжує перебувати у підпорядкуванні УПЦ КП, бо КП досі існує. 

      Однак Свято-Феодосіївський монастир після створення ПЦУ перейшов до неї. 20 червня ченці разом з намісником через дії Філарета ухвалили рішення та звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря у його підпорядкування.

      Видання зазначає, що за це рішення проголосували усі, окрім архімандрита Андрія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

      Який собор провів Філарет?

      20 червня патріарх Філарет провів зустріч, яку назвав "собором". На цьому нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності УПЦ КП. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя. У відповідь на це 24 червня Епіфаній збирає Синод. Там ухвалять рішення, пов'язані з діями зібрання Філарета.

      Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

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      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Конфлікт у ПЦУ Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Релігія Філарет
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