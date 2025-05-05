Вийшло не так, як хотіли у Кремлі: Путін стикнувся з неочікуваною проблемою в Росії

4 травня в Росії вийшов документальний фільм пропагандиста Павла Зарубіна про Путіна. У ньому диктатор заявив, що не планує завершення війни в Україні, а його цілі залишаються незмінними.

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу розповів, що цей фільм було знято в Росії з метою підвищення довіри до Владіміра Путіна всередині країни. Це свідчить про те, що з рівнем довіри до Путіна, попри оприлюднені соціологічні дані, які поширюють російські соціологічні служби, все ж не все гаразд.

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Путіну доводиться пояснювати знову мету війни

Він додав, що саме кілька важливих завдань були закладені в пропагандистський фільм "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

Коли Путін у фільмі каже, що "не лише під час виборів можна спілкуватися з народом", це лише підтверджує: навіть торішні так звані вибори не стали елементом повної легітимізації його режиму – як цього прагнули в Кремлі. Тобто, насправді, існують проблеми. Проблеми міжетнічного характеру, соціального характеру. І, знову ж таки, є необхідність пояснити, навіщо продовжувати війну,

– сказав Ігор Чаленко.

Чаленко також зазначив, що цей фільм мають подивитися в Сполучених Штатах, адже з нього чітко видно: диктатор не планує завершення війни проти України, натомість паралельно готує росіян до нових наступальних етапів.

Він додав, що Україна повинна залишатися реалістичною та готовою до подальшого протистояння. Слід посилювати дипломатичний тиск як з боку Європи, так і США.

Головне, щоб у межах цього переговорного процесу, попри наміри Дональда Трампа виходити з нього, Україна отримала більше Patriot, F-16 для підготовки українських пілотів, а також іншу необхідну допомогу. Тобто все, що дозволить нам ефективніше захищатися від російської агресії.