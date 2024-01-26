"Ядерний варіант" покарання: що робитимуть у ЄС, якщо Орбан знову заблокує гроші для України
Джерело:Politico
Європейські лідери розглядають "ядерний варіант" покарання Угорщини, якщо та заблокує передачу Україні коштів. Мова йде про позбавлення права голосу у Євросоюзі.
Вигнання Будапешта з процесу голосування ЄС більше не є неможливим виходом із ситуації. Подібні дії стануть можливими у випадку накладання вето на передачу 50 мільярдів Україні.
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"Ядерний варіант" проти Орбана
Наступного тижня європейські лідери планують затвердити життєво важливу допомогу для України у вигляді 50 мільярдів євро. Після м'якого підходу до Угорщини протягом років дипломати почали подавати сигнали, що готові до "ядерного варіанту".
П'ять європейських чиновників і дипломатів заявили, що інші країни блоку готові застосувати проти Угорщини 7 статтю, яка передбачає призупинення її права голосу щодо рішень ЄС.
Якщо Орбан дійсно знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України – 24 Канал) на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом,
– сказав один дипломат ЄС.
Європейські лідери також прагнуть демонструвати постійну підтримку на фоні неоднозначності у допомозі від США. Водночас, за даними видання, деякі країни Центральної та Східної Європи побоюються застосування статті 7, оскільки вважають, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права.
Окрім цього, досі лишається невизначеною позиція Словаччини.
Передача Україні 50 мільярдів
- Віктор Орбан послідовно виступає проти підтримки України з боку Євросоюзу у розмірі 50 мільярдів доларів. Він назвав це "порушенням" суверенітету і національних інтересів ЄС. За його словами, Євросоюз не знає, що відбудеться у майбутньому і такі рішення поспішні.
- Водночас зі скандальним політиком погодився й словацький прем'єр Роберт Фіцо. Однак вже після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем в Ужгороді, Фіцо затвердив, що не блокуватиме 50 мільярдів від ЄС. Окрім цього, він дав дозвіл на купівлю зброї в словацьких підприємств.
- Глава МЗС Фінляндії переконана, що угорський прем'єр зніме вето з фінансової допомоги для України. За словами Еліни Валтонен, міністр закордонних справ Угорщини дав "позитивний сигнал" на зустрічі глав МЗС Євросоюзу.