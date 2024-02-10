Вистачить ресурсів на два місяці, – Арахамія пояснив, чи є критичною затримка допомоги від США
Джерело:Report
США досі не ухвалили рішення про пакет допомоги Україні, однак, ймовірно, це відбудеться у найближчі два місяці. Давид Арахамія переконаний, що країні вистачить коштів на такий період часу.
Водночас, як зазначив голова фракцій "Слуга народу", нещодавно Євросоюз виділив допомогу у вигляді 50 мільярдів євро. Тобто певні кошти надходитимуть протягом наступних 4 років.
Дивіться також Путін може піти на божевільний крок: розмова з полковником запасу Черником
Україна та фінанси
Давид Арахамія розповів, що у США є підтримка України, однак лишаються невирішеними питання кордону. За його словами Україні вистачить фінансування на найближчі два місяці, тому країна почуває себе у безпеці. Однак питання мобілізації варто розглядати окремо – воно потребує додаткових коштів.
Щодо фінансування нових хвиль мобілізації, то без демобілізації вона не відбудеться. На оснащення та навчання людей, які беруть участь у мобілізації, будуть потрібні додаткові витрати. У цьому питанні в нас також є союзники,
– зазначив Арахамія.
Він розповів, що під час підготовки до контрнаступу Україна мала понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах – всі тренування проводилися саме рахунком цим країн.
Допомога Україні від партнерів
- За даними Інституту вивчення війни, від початку повномасштабного вторгнення Росії європейські партнери надали Україні суму на рівні 148,5 мільярда доларів. Сюди входить й останній масштабний пакет допомоги. Щодо фіндопомоги від США, то вона становила 113 мільярдів доларів.
- Варто зазначити, що нещодавно в Європарламенті розкритикували держави-члени ЄС за недостатню допомогу. Депутати з проукраїнською позицією зазначають, що зараз Євросоюз витрачає на Україну лише 0,075% від ВВП на рік – це число потрібно збільшити принаймні до 0,25%.
- Водночас у Єврокомісії анонсували, що Україна отримає свій перший транш із виділених 50 мільярдів євро у лютому – на початку березня. Всі інші кошти надходитимуть залежно від реформ. Київ отримуватиме кошти щокварталу, однак за це має виконувати певні зобов'язання.