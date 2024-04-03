Трамп уже давно куплений Путіним: що означає для України можлива допомога в кредит

У конгресі США вже понад пів року не можуть ухвалити законопроєкт про фінансову допомогу для України. Деякі республіканці наполягають на фінансуванні в кредит. Ця умова може вдарити по українському бюджету.

Про це розповів 24 Каналу Юрій Рашкін, громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин, зазначивши, що тільки влада з авторитарним чи тоталітарним мисленням може розглянути варіант із кредитом, виключно для наживи. Українська економіка є надто слабкою, щоб брати в борг.

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"Якщо ви демократія, то розумієте важливість кожного виборця, розумієте ціну кожного людського життя. Тому бажання збанкрутити якусь країну не приваблює", – сказав Рашкін.

Трампісти за кредит для України

Юрій Рашкін пояснив, що для Дональда Трампа Україна – всього лиш ресурс для збагачення. Його світогляд у векторі економічної вигоди.

Сполучені Штати Америки при Байдені та демократах не будуть дивитись на Україну як на можливість наживи. Це не входить у світобачення та політику демократичної партії США,

– зауважив Рашкін.

Україна не зможе домовитися з партією Трампа на вигідних для обох сторін умовах.

Трамп уже давно куплений Путіним. Україна не може запропонувати йому таких ресурсів, як це зробив Владімір Путін,

– наголосив громадський і політичний діяч із США.

Що відомо про фінансову допомогу від США