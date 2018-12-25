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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Фінансова криза чи зростання цін на газ: чого очікувати від економіки у 2019 році

      Актуальне інтерв'ю 122 Читать новость на русском

      Про економічні прогнози на 2019 рік в прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

      Про ціну на газ

      Ціна на газ буде дуже суттєво залежати від цін на нафту. Якщо і буде підвищення у 2019 році, то воно може бути дуже помірним. Ми маємо розуміти, якщо ціна на газ стане дешевшою, то дуже суттєво впадуть ціни на аграрну та металургійну продукції. А тому Україна дуже втратить на зовнішньому експорті.

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      – Від дешевих цін на газ та опалення виграють тільки ті, хто має великі помешкання. Якщо ми встановимо, як це планується, повністю монетизовану систему видачі субсидій, то виграємо у двох речах. Тобто при монетизації буде добре малозабезпеченим, бо вони зможуть економити. Окрім цього, забезпечених ми заставимо платити повну ціну, а ці гроші зможуть піти до держбюджету.

      Про фінансову кризу

      – Ймовірна світова криза може відбитися насамперед на загальному обсязі українського експорту. Адже ми його скорочуємо, а от імпорт зменшити не можемо. Як тільки зростають доходи населення, в країні підвищується обсяг імпорту. Внаслідок цього погіршується торговельний баланс, оскільки всередині країни ми виробляємо надто мало продукції. Крім цього, ми дуже багато витрачаємо енергії з точки зору неефективного використання.

      – Обіцяти людям те, чого насправді дати буде неможливо – це дуже безвідповідально. На щастя, бюджет на 2019 рік ми ухвалили досить збалансовано. Це дасть передумови для того, щоб цей рік ми прожили спокійно, якщо не виникне ніяких політичних забарвлень.

      Про ціну на пальне 

      – Якщо, до прикладу, вчора впала ціна на нафту, то це не означає, що сьогодні вже пальне на заправках має подешевшати. Починаючи з лютого, якщо буде спокійна ситуація з курсом, то нафтопродукти будуть знижуватися в ціні.

      Про позицію гривні

      – На міцність гривні впливають зовнішні фактори – це сировинні ринки. Саме вони можуть суттєво вплинути, а також багато залежить від внутрішньополітичної ситуації. Якщо ми не припинимо співпрацю з МВФ і, незалежно від виборів, будемо продовжувати її. Якщо ж ми наробимо дурниць, то отримаємо великі проблеми з курсом й інфляцією. За весь популізм прийдеться, насправді, платити. І платити будуть найменш забезпечені.

      Теги: Новини України Фінанси Гроші Пальне Тарифи на газ Газ
      Джерело: 24 канал
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