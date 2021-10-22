Фінансує Росію: "слуги народу" просять Зеленського ввести санкції проти Roshen

Народні депутати виступили за введення санкцій проти підприємств кондитерської корпорації Roshen. Мовляв, корпорацію фінансують із російського бюджету.

"Слуги народу" звернулись із відповідним запитом до Президента України Володимира Зеленського. Про це мовиться на сайті Верховної Ради.

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Відповідний запит подав "слуга" Владлен Неклюдов. Відомо, що 153 народних депутатів проголосували "за", серед них:

"Слуга народу" – 143 голоси;

"Опозиційна платформа – За життя" – 4 голоси;

"За майбутнє" – 1 голос;

"Довіра" – 1 голос;

троє позафракційних.

Неклюдов 20 жовтня звинуватив п'ятого українського президента Петра Порошенка в торгівлі з Росією. Він попросив Раду нацбезпеки й оборони розглянути дії Порошенка, мовляв, діяльність Roshen загрожує нацбезпеці нашої держави.

Неклюдов звинуватив Порошенка: дивіться відео

Що відомо про Roshen: коротко

Порошенко у 2016 році передав Roshen у "сліпий траст" під управління Rothschild Trust.

У 2017 році Липецька фабрика перестала випускати продукцію.

Окрім цього, закрили торговий дім та склад готової продукції.

Росія у Липецьку заарештувала 12 об'єктів нерухомості корпорації. Також держава-агресорка вимагала сплатити понад 150 мільйонів рублів податків.

Заснував Roshen п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко.