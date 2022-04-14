Фінляндія готова до різних загроз із боку Росії, якщо приєднається до НАТО

Фінляндія на фоні вторгнення Росії в Україну відмовляється від військового нейтралітету та розпочинає зближення з НАТО. У Росії неодноразово погрожували офіційному Гельсінкі, проте там запевняють, що готові до загроз з боку РФ.

У Фінляндії вважають, що співпраця з НАТО дозволить протистояти загрозам

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова до різного роду загроз з боку Росії, якщо вступить до НАТО.

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Він розповів, що Фінляндія має сильну армію, в якої відразу 280 тисяч резервістів.

У Фінляндії насправді досить сильна звичайна армія. У нас понад 280 000 резервістів, у нас є призовна армія, ми щойно вклали кошти у винищувачі F-35, 60 з них прибувають до Фінляндії тощо,

– сказав міністр.

Глава МЗС Фінляндії додав, що країна досить добре дбає про свої національні сили оборони.

"Але, звичайно, ми живемо у світі, як ми бачимо із нападу Росії на Україну, в якому також з'являються нові загрози безпеці", – зазначив Хаавісто.

Міністр вважає, що співпраця з НАТО дозволить Фінляндії протистояти всім цим різним загрозам.

Пекка Хаавісто також пояснив, чому Фінляндія змінила свою позицію щодо військового нейтралітету та пішла на зближення з НАТО. За його словами, позицію Фінляндії змінила природа нападу Росії на Україну.

Фінляндія може вступити в НАТО: коротко

На тлі російського вторгнення в Україні у Фінляндії різко зросла підтримка щодо курсу в НАТО. Наприкінці березня рекордний 61% громадян виступав за членство країни в Альянсі.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів. Вона також заявила, що курс Гельсінкі змінила війна в Україні.

Разом з Фінляндією зближення з НАТО розпочала Швеція. Країна готова подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже цього літа.

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