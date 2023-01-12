У Фінляндії підтримали передачу Україні танків Leopard, але є умова

Останнім часом на міжнародній арені все частіше звучить пропозиція надати Україні сучасні танки для боротьби з загарбниками, зокрема німецькі Leopard. Тепер ще одна країна підтримала цю ідею.

Так, президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що його країна не проти передати Україні зазначене озброєння. Однак для цього є умова.

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Якої умови треба дотриматися

За словами президента Фінляндії, для такої передачі необхідно створити відповідний спільний європейський проєкт. Він повинен бути направлений на допомогу Україні.

Якщо буде створено спільний європейський проєкт допомоги Україні, знадобиться також внесок Фінляндії,

– сказав Саулі Нійністе.

Також президент зазначив, що навіть при такому спільному проєкті його держава не надасть Україні значної кількості танків. Усе тому, що Фінляндія повинна дбати й про власну безпеку, адже:

її кордони також межують з країною-терористкою,

вона поки що не є країною-членом НАТО.

Роту танків Leopard передасть Польща

Зазначимо, що 11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати нам роту танків Leopard 2. Зробить вона це в межах міжнародної коаліції.

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні танки Leopard,

– заявив Дуда.

Однак цю коаліцію ще потрібно створити. "Спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію. І ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції", – сказав Анджей Дуда.

Президент Польщі сподівається, що інші країни також нададуть Україні танки Leopard та інші типи, які посилять спроможності ЗСУ.



Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу

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