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      Фінляндія знайшла альтернативу російському газу

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      Російський "Газпром" перестав бути єдиним постачальником газу для Фінляндії / kipmu.ru

      З 1 січня 2020 року введено у дію газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією, яким можна постачати газ з латвійських сховищ. Таким чином "Газпром" перестане бути єдиним постачальником газу для скандинавської держави.

      Газ, з латвійських сховищ постачатиметься газопроводом Balticconnector, походить зокрема з Норвегії, повідомляє DW.

      Цікаво: Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України

      Голова правління естоніської компанії Elering Тааві Вескімягі висловив переконання, що завдяки конкуренції споживачі та економіка регіону лише виграють. Мовляв, це зменшить для Росії можливість тиснути на країни завдяки газу.

      Росія – основний постачальник природного газу балтійським країнам і Фінляндії і залишиться ним, але той факт, що будуть задіяні сховища Латвії, дасть Фінляндії та Естонії ефективний інструмент тиску на "Газпром",
      – зі свого боку зазначив експерт з економіки Маріс Кірсонс.

      Газові питання Фінляндії: коротко

      Природний газ надходить до Фінляндії з Росії вже понад понад 40 років. Перший контракт був підписаний ще у 1971 році. Він передбачав прокачування до 1,4 мільярда кубометрів газу на рік.

      Станом на 31 грудня 2018 року Фінляндія імпортувала близько 128 мільярдів кубометрів російського газу.

      Водночас будівництво трубопроводу між Естонією і Фінляндією обійшлося приблизно в 300 мільйонів євро. Європейський Союз профінансував будівництво на 200 мільйонів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Фінляндія Газ Газпром Новини Росії Латвія Естонія
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