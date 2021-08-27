Фінт росіян з терористкою Пироговою та інші підсумки засідання ТКГ по Донбасу 26 серпня

Замість Леоніда Кравчука наразі українську делегацію у ТКГ очолює віцепрем’єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він і повідомив про підсумки засідання 26 серпня.

Якихось критично важливих домовленостей на Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі цього дня досягнуто не було. Цікавою, утім, була спроба росіян замаскувати "представницю ДНР", перекинувши її з однієї підгрупи до іншої.

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Підсумки засідання ТКГ по Донбасу 26 серпня

Олексій Резніков нагадав російській делегації, що група тристороння (іноді навіть таке доводиться нагадувати) – у її складі представники ОБСЄ, України та Росії.

Це пов'язано з тим, що росіяни вперто намагаються змусити українців напряму говорити з окупаційними адміністраціями захопленої Росією частини Донбасу.

захопленої Росією частини Донбасу. Відповідно, український віцепрем'єр зацитував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка під час пресконференції в Києві прямо вказала, що стороною конфлікту з Україною є Росія.

Загалом за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи українська делегація закликала Росію:

Прискорити підготовку до проведення наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Розблокувати нарешті роботу КПВВ із російської сторони.

Забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню.

Реалізувати розмінування раніше визначених 19 ділянок на лінії розмежування.

Росіяни спробували замаскувати "представницю ДНР"

Українська сторона привітала розблокування роботи політичної підгрупи. Це стало можливим, бо відеоконференцію нарешті покинула на вимогу українців така собі Майя Пирогова.

Річ у тім, що ця жінка – громадянка України, засуджена в Україні за тероризм.

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Російська делегація, утім, спробувала перевести цю "експертку", як написав Олексій Резніков, незрозуміло з яким статусом до гуманітарної підгрупи ТКГ.

Українська делегація, природньо, розцінила цей фінт як свідоме намагання заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ.

наступне засідання ТКГ заплановане вже на вересень, на 15 число.

Повний текст публікації Олексія Резнікова у фейсбуці:

"Олексій Резніков: ми відновили роботу з нагадування російській делегації тристороннього характеру роботи групи".

Після нетривалої перерви ТКГ відновила свою роботу. Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції окупованих територій, перший заступник голови української делегації для участі в ТКГ Олексій Резніков нагадав російській делегації про тристоронній характер роботи групи та зацитував федерального канцлера Німеччини пані Ангели Меркель, яка під час пресконференції у Києві зазначила, що стороною конфлікту з Україною є Російська Федерація.

У зв’язку з цим українська делегація закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, що були прийняті за участю російського керівництва та держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту у грудні 2020 року.

У гуманітарній частині: прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб та забезпечити розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

У питаннях безпеки: забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню; забезпечити реалізацію комплексу заходів з розмінування раніше визначених 19 ділянок на лінії розмежування, забезпечивши таким чином безпечний доступ громадян та цивільного персоналу до критичних об’єктів інфраструктури з метою забезпечення їх сталої роботи та відновлення. Також українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

У політичній частині: привітала розблокування роботи політичної підгрупи та закликала російську сторону зосередитися на відповідальній роботі щодо порядку денного та виконання рішень лідерів держав нормандського формату.

Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як її відеоконференцію покинула громадянка України Майя Юр’ївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм. На жаль, російська делегація спробувала перевести цю "експертку" з невизначеним статусом як консультанта до гуманітарної підгрупи ТКГ, що наша делегація розцінила як свідоме намагання заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій.

Соціально-економічна та екологічна частина: на 2 вересня 2021 року заплановане перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Зазначене засідання відбудеться під керівництвом міжнародного експерта професора Дребенштедта, визнаного фахівця з гірничої справи.

Українська сторона також активно опрацьовує цифрові інструменти віддаленої верифікації та ідентифікації для виплат пенсій маломобільним категоріям громадян України на непідконтрольній території. У рамках засідання підгрупи також підкреслювалась важливість відкриття зі сторони ОРДЛО двох КПВВ, що значно поліпшило б можливість виплати пенсій мобільним категоріям пенсіонерів та можливість надання інших державних послуг громадянам України по обидві сторони лінії розмежування.

Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів, та суворого дотримання режиму припинення вогню.

Наступне засідання заплановане на 15 вересня.