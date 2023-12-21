У біографії Фіцо всі відповіді: чому Словаччина заважає руху України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що скористається своїм правом вето у питанні можливого членства України в НАТО. Така позиція політика щодо нашої країни не є випадковою.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Він підкреслив, що усі відповіді щодо політики Фіцо треба шукати в його біографії.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо наголосив, що користуватиметься своїм правом вето у питаннях приєднання України до Альянсу допоки має "можливість впливати на словацьку політичну сцену". Крім цього, словацький політик наголосив, що "це було б початком третьої світової війни". Ба більше – Фіцо вважає, що і на приєднання України до ЄС знадобляться роки. Він, мовляв, не проти, якщо наша країна виконає всі умови.

У 80-х роках Фіцо був кращим членом комуністичної партії та це той час, коли панували спецслужби Росії в центральній і східній Європі. В біографії всі відповіді є,

– пояснив таку позицію політика Руслан Осипенко.

Зазначимо, що Роберт Фіцо подав заявку на приєднання до Комуністичної партії Чехословаччини ще у 1984 році, а вже за три роки офіційно став її членом. Після краху комуністичного режиму у 1989 році, він приєднався до так званої партії демократичних лівих, що вважалася наступницею Комуністичної партії Словаччини.

Згодом Фіцо змінив політичну приналежність і приєднався до поміркованої Демократичної лівої Партії, а потім створив власну. У 2006 році вона перемогла на виборах, а Фіцо вперше став прем'єром.

У 2018 році Словаччину сколихнули протести, коли люди вийшли на масові акції щодо вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої. Він розслідував корупцію Фіцо та його зв'язки з італійською мафією.

Після відставки Роберт Фіцо не пішов з політики, а став відверто грати на боці Росії. Разом з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вони проводять антиукраїнську політику.

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