Річ не в його думці: що стоїть за антиукраїнськими заявами Фіцо

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оскандалився заявою, в якій назвав Україну "не суверенною державою". Мовляв, наша країна повністю підконтрольна Сполученим Штатам Америки.

Словаччина усіляко підіграє Росії, отримуючи від цього власний зиск. Навряд чи вплинути на позицію Фіцо буде так легко. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель.

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Словаччину потрібно ставити на місце

Вже 24 січня Роберт Фіцо із запланованим візитом мав би приїхати до України. Він відвідає Ужгород. Однак навряд чи поїздка до України якось вплине на його позицію.

Тут питання не в його думці, а в тій грі, яку ведуть з Росією. Вони думають про економічні дивіденди, певні привілеї. Це питання значно складніше. Але пану Фіцо варто насамперед зосередитись на тих подіях, які відбуваються в його країні,

– наголосив Олексій Кошель.

Нещодавно з'явилась інформація, що у 23 містах Словаччини проводили протестні акції проти уряду Фіцо. Зокрема, у Братиславі на вулиці вийшло більш як 25 тисяч людей, що свідчить про серйозність мітингів.

"Він має замислюватись над внутрішньою проблематикою. Але українська влада повинна давати дуже гідну відповідь. Це як питанні україно-угорських стосунків, ми продовжуємо "гратись в піддавки", і це зовнішня політика багатьох років. З такої позиції у нас не вийде прагматичних добросусідських стосунків", – підкреслив Кошель.

Політолог вважає хорошою ініціативу депутата Верховної Ради та голови парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка. Він хоче скасувати візит Роберта Фіцо до України через його антиукраїнські заяви.

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