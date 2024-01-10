Євросоюз може посунути "слуг Путіна": чи варто Україні комунікувати з Угорщиною та Словаччиною

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вкотре відзначився скандальними заявами. Він вважає стратегію Заходу щодо України невдалою, а також наголосив, що Київ повністю "залежить" від Вашингтона.

Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що Україні не варто витрачати зусилля час на дипломатичну роботу зі Словаччиною. На його думку, Фіцо віддав "ключі від демократії" та державності своєї країни Росії.

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На Словаччину чекає доля Угорщини

Роберт Фіцо не контролює свою країну, за словами політолога. Він на хвилі, накачаній з Кремля, зумів повернутися у крісло прем'єра Словаччини.

Я не впевнений в тому, що це дуже довга історія. Зараз виникають питання щодо відставки уряду та проведення позачергових парламентських виборів. Ба більше, зараз в Угорщині на пів року можуть забрати можливість головувати в Європейському Союзі, адже вона напевно буде підігравати Росії. Аналогічна історія може чекати й на Словаччину,

– зазначив політолог.

Він припустив, що Європейський Союз зараз зацікавлений в тому, щоб розв'язати це питання раз і назавжди, та посунути цих "слуг Путіна", а також позбавитись зовнішнього управління окремо взятими країнами.

Роберт Фіцо написав статтю в словацьке видання Pravda , в якій розкритикував стратегію Заходу щодо України. Також він зазначив, що західні країни "помилились в оцінці ситуації в Росії". Прем'єр Словаччини наголосив, що Україна нібито "повністю залежною від фінансової допомоги Заходу".

Щодо Сполучених Штатів, то вони починаючи з Другої світової війни відповідають за безпеку в Європі. Тому не варто Словаччині порушувати цю тему, адже саме США "занесли" її на руках в Євросоюз та НАТО.

"Стратегія відносин зі Словаччиною має бути така само, як і з Угорщиною: хочете домовитись з Орбаном, говоріть напряму з Німеччиною, вона знає, на як важелі "натиснути" та досягти результату", – впевнений Микола Давидюк.

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