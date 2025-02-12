Звільнення Фогеля: Трамп подякував Путіну і заявив про позитив, а Лавров пояснив брехню Пєскова

У Росії не розголошували візит спецпредставника Трампа до Москви. Сергій Лавров розповів, чому. Президент США подякував Путіну за звільнення вчителя Марка Фогеля.

11 лютого стало відомо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф побував у Москві, аби забрати звідти звільненого з в'язниці американця Марка Фогеля. Ба більше, спецпосланець, ймовірно, мав тригодинну розмову із самим Путіним, передає 24 Канал.

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Трамп звернувся до Путіна

Дональд Трамп привітав звільнення Фогеля та подякував Путіну. Цей крок у його команді назвали "доброю волею" з боку Росії. Президент США вважає, що цей обмін може стати "початком відносин", які "покладуть край війні Росії проти України".

Слід зауважити, що у Кремлі всіляко приховували візит Віткоффа до Москви. Прессекретар Путіна Пєсков казав, що нічого про це не знає. Очільник російського МЗС Сергій Лавров пояснив, що, мовляв, дипломатичні контакти потребують тиші. Саме тому прибуття американського спецпосланця навмисне тримали у таємниці.

Відомо, що Фогеля відпустили не просто так. Його обміняли на російського громадянина, який скоро прибуде до країни-агресора. Ім'я цієї людини не розголошують.

До слова, політолог Олег Лісний зазначив, що звільнення Фогеля може бути частиною "брудної" гри Путіна, яка супроводжується подальшими атаками на Україну.