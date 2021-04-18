Фонд Навального збирає людей на новий масовий протест у Росії: відома дата

Мітинги на підтримку Олексія Навального пройдуть 21 квітня на центральних площах міст Росії. У Москві люди зберуться на Манежній площі. Мітинги почнуться о 19 годині, організовує їх Фонд боротьби з корупцією, яким керував опозиціонер.

Олексій Навальний голодує вже кілька тижнів. На сторінці Олексія Навального пишуть, що "існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, в іншому разі станеться непоправне".

Важливо Може бути зупинка серця, – лікарі заявили про критичний стан Навального

Що кажуть в Фонді Навального

У Навального пишуть, що зараз саме такий момент, коли треба вирішувати миттєво, тому що ці рішення можуть змінити все.

Ви коли-небудь на власні очі бачили, як вбивають людину? Бачили. Ви бачите це прямо зараз. І як би не хотілося абстрагуватися, не думати про це, поміняти тему – це не скасує того факту, що Олексія Навального вбивають. Страшним способом. На очах у всіх нас,

– мовиться на сторінці Олексія Навального.

Організатори пишуть, що вони 10 років існування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального боролись під тиском. Додають, що ставки зросли минулого року, коли Навального отруїли.

"Зараз Навальний в колонії, і його життя висить на волосині. У нього серйозні проблеми зі здоров'ям, але до нього не пускають лікарів. Він уже кілька тижнів голодує, вимагаючи медичної допомоги. Стан критичний. Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу в нас немає", – підсумовують організатори.

"Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" і штаб Олексія Навального

Що відомо про стан Олексія Навального

Після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння, Олексія Навального затримали. Його ув'язнили на 3,5 роки, змінивши умовний термін на реальний. У країні проходять протести на підтримку Навального

24 березня юристка Ольга Михайлова повідомила, що в політика сильно боліла спина та "віднімало" ногу. Після цього дружина Навального повідомила, що його нога фактично недієздатна, а незалежного цивільного лікаря до нього не пускають.

31 березня Олексій Навальний оголосив голодування. Він пояснив, що робить це тому, що до нього не пускають лікаря. На початку квітня Навальний заявив про підвищену температуру тіла та сухий кашель. 7 квітня в нього виявили 2 грижі.

17 квітня лікарі повідомили, що у політика "може бути зупинка серця". Його стан критичний.

На підтримку Навального виступили світові культурні діячі, які звернулись до Росії.

18 квітня Джо Байден заявив, що вважає ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним абсолютно неприйнятною.