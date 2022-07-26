Фонд "Повернись живим" показав "Байрактар", придбаний для захисників України

Благодійний фонд "Повернись живим" похвалився придбанням ударного безпілотника Bayraktar TB2 для наших захисників. Це став найбільшим волонтерським проєктом в історії фонду.

Радісну новину волонтери повідомили на своїх сторінках у соцмережах. Зауважимо, що днями у Польщі зібрали на "Байрактар" для України вже 9 мільйонів злотих.

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Вони оприлюднили відповідну світлину. На ній директор фонду Тарас Чмут стоїть на тлі безпілотника. На Bayraktar TB2 можна побачити символіку українських Військово-морських сил та герб України. Можна припустити, що безпілотник надійде саме до ВМС України.

"Вже", – мовиться у підписі до фото.

Цікаво, що з купівлею безпілотника волонтерів привітав засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула. Він написав: "Знімаю капелюха! Щиро тішуся за ваш успіх!".

Bayraktar для України

Bayraktar TB2 – ударний безпілотник, який українська армія використовує з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Характеристики безпілотника дозволяють використовувати його в радіусі 150 чи 300 км. На борту він здатний переносити протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Боротися з Росією Україні допомагає майже весь світ. Своїм вчинком вразила Литва. Литовці зібрали понад 5 мільйонів євро на бойовий безпілотник "Байрактар" для ЗСУ. 8 липня його вже доставили до України. Збір закрили за три дні. А компанія-виробник заявила, що передасть пристрій безкоштовно, а зібрані гроші підуть на інші потреби України.

Після цього українці також почали збирати на безпілотники для своїх захисників. Сергій Притула 22 червня оголосив, що відкриває збір коштів на 3 Bayraktar на потреби Збройних Сил України. Ввечері 24 червня збір коштів на 3 безпілотники Bayraktar закінчили.

За 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати 4 безпілотники Bayraktar. Однак у компанії Baykar повідомили, що вирішили безкоштовно передати Україні безпілотники типу Bayraktar.

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