У "Повернись живим" розкрили таємницю, як долучилися до контрнаступу на Харківщині

Фонд "Повернись живим" допомагає бійцям на фронті. Зокрема там розкрили таємницю, як долучились до контрнаступу на Харківщині.

Про це 24 каналу розповів директор воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Раніше повідомлялось про те, що Литва передасть Україні військової допомоги на 40 мільйонів євро у 2023 році.

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Головні завдання фонду

Римарук зазначив, що суспільство довіряє фонду кошти, й мотиваційною історією в цьому плані є одна бабуся, якій за 80 років і вона вже третій рік поспіль щомісяця носить до фонду по 1 тисячі гривень зі своєї пенсії. Фонд буде працювати над тими проєктами, які відповідають філософії фонду. У першу чергу зберегти й урятувати якнайбільше життів наших військових, а також нанести максимальне вогневе ураження ворогу.

Якщо подивитись на всі проєкти "Повернись живим", ми не можемо, звісно, їх точно виміряти і сказати максимальну точну цифру, однак усі проєкти в тій чи іншій мірі змінюють чи переломлюють хід війни,

– зауважив директор воєнного департаменту фонду "Повернись живим".

Римарук розкрив таємницю, як "Повернись живим" долучився до контрнаступу на Харківщині: дивіться відео

Контрнаступи на Харківщині й Півдні

Він навів 2 приклади того, як фонд долучився до контрнаступів на Харківщині й на Півдні. За 2 – 3 тижні до контрнаступу на Харківщині бійці з цього напрямку пройшли навчання в інструкторів фонду, які працювали з ними на місцевості. Крім того, бригади отримали все, що вони хотіли.

"Якщо командир бригади говорив, що треба 100 дронів – ось, будь ласка. Якщо 50 тепловізорів – ось тобі ще 50 тепловізорів. Така сама робота проводилась і на Південному напрямку, і як бачимо результат, наші підрозділи зробили титанічну роботу не без допомоги українського суспільства через фонд "Повернись живим", – наголосив Римарук.

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