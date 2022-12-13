Феномен українського волонтерства: у Фонді Сергія Притули розповіли про виступ у Конгресі США

Українські волонтери виступили у Конгресі США. Вони розповіли американцям про феномен українського суспільства й героїм українського народу.

Про це 24 каналу розповіла директорка Благодійного фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр. Раніше повідомлялось про те, що волонтери в Україні отримають спеціальну відзнаку.

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Американцям не зрозумілий феномен українського волонтерства

Гвоздяр зазначила, що українські волонтери поїхали у США на запрошення Гельсінської комісії, щоб розповісти, що робить українське суспільство, донести свою роботу. Важливу роботу робить наш уряд, але конгресмени вирішили вислухати також і українських волонтерів, які роблять дуже незвичні для них речі.

Феномен українського волонтерства й те, що народ робить для допомоги армії ще не до кінця зрозумілий світу,

– зауважив директорка Благодійного фонду Сергія Притули.

Гвоздяр розповіла про виступ у Конгресі США: дивіться відео

Звернення українських волонтерів

Вона продовжила, що волонтери також звернулись до Конгресу з позиції справедливості перебування Росії в Радбезі ООН, оскільки це перешкоджає й наданню допомоги Україні, й дозволяє агресору комфортно почуватись. Говорили також і про те, як зброя від партнерів допомагає нашим бійцям на фронті звільняти й захищати свої землі. А також те, що затягування допомоги коштує життів українців.

"Доносили також конгресменам, що американський уряд має пояснювати американському суспільству, чому вони мають допомагати Україні. Україна нині бореться за певні світові порядки і справедливість. Просили також спростити певні бюрократичні речі, що дозволить нам швидше реагувати на якісь запити, купувати речі, які дуже необхідні сьогодні для нашого війська", – наголосила Гвоздяр.

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