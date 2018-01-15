Фонд доньки Путіна припинив своє існування

Донька президента Володимира Путіна Катерина Тихонова ліквідувала фонд "Міждисциплінарні ініціативи в галузі природничих та гуманітарних наук".

Про це пише Republic.

Як відомо, Тихонова є одною з співзасновників фонду "Міждисциплінарні ініціативи в галузі природничих та гуманітарних наук". А ліквідували фонд через попередження – організація порушила російський закон.

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Фонд був зареєстрований наприкінці 2012 року. Він мав право займатися видавничою діяльністю, фінансовим посередництвом, операціями з нерухомістю та науковими дослідженнями.

Що цікаво, у базі російського Міністерства юстиції дані про звітність фонду відсутні. У серпні 2017 стало відомо, що фонд "Міждисциплінарні ініціативи в галузі природничих та гуманітарних наук" не веде жодної діяльності з моменту створення. А це загрожувало чималим штрафом і ліквідацією фонду через суд.

До слова, Катерина Тихонова також є співзасновником фонду підтримки науково-проектної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених "Національне інтелектуальний розвиток". Витрати фонду щороку суттєво зростають, зокрема, на "цільові заходи", про які ніхто нічого не знає.