США не ефективний посередник: Зеленський нібито хоче продовжити переговори у форматі Е3

Президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію, Францію та Німеччину відновити формат Е3 та використати його як майданчик для мирних переговорів. Європейський формат може стати більш дієвим, оскільки США у перспективі можуть втратити роль ефективного посередника.

Про це повідомляє видання Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

У якому форматі Зеленський прагне відновити переговори?

Джерела у дипломатичних колах стверджують, що українська сторона вважає, що США більше не будуть ефективним посередником у переговорах, тому Зеленський "вбачає потенціал" у відновленні дипломатичного формату Е3.

Довідка. Е3 "Євротрійка" є неформальним форматом дипломатичного співробітництва між Великою Британією, Німеччиною та Францією, який створений для розв'язання важливих геополітичних питань. Створився цею союз у 2003 році, аби вести переговори із Іраном щодо його ядерної програми. Саме ця трійка була ключовим посередником між США, Тегераном та Радбезом ООН.

Зеленський, кажуть джерела, уже порушував ідею відновлення формату Е3 під час телефонної розмови із лідером Франції Еммануелем Макроном минулого тижня. Глава держави наголосив на необхідності надати цьому формату більш практичного змісту.

Водночас співрозмовники із Е3 зазначають, що консультації щодо цього питання тривають, однак конкретних домовленостей щодо прямих переговорів із Росією поки що не досягнуто.

Джерела видання також заявили, що українська влада хоче, аби перемовник від Європейського Союзу підкреслив, що мирні перемовини "в інтересах Кремля", адже "Україна може зіпсувати росіянам святковий сезон".

Ускладнення поїздок для громадян Росії та зниження рівня довіри до російського диктатора Путіна, як повідомляється, може використовуватись Україною як спосіб посилення тиску, аби спонукати Кремль до переговорів.

Важливо! У коментарі 24 Каналу заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомив, чому у Кремлі з'явились заяви про нібито завершення війни в Україні. Генерал припустив, що повідомлення російських медіа про можливий кінець війни можуть бути спробою перевірити реакцію суспільства. Він зазначив, що напередодні виборів у Росії владі важливо сформувати в інформаційному просторі уявлення про нібито досягнення цілей та званої "сво", навіть якщо це й не відповідає дійсності.

Чи можливе відновлення мирних переговорів за посередництва США?

Нагадаємо, процес мирних перемовин щодо завершення війни у Україні призупинився через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Мовиться про "Епічну лють", яка розпочалась 28 лютого 2026 року. Тоді усі зусилля США були спрямовані на конфлікт на Близькому Сході.

Вже 7 травня секретар РНБО Рустем Умєров відвідав США, де провів зустріч із спеціальними представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Відомо, що сторони обговорювали необхідність активізувати дипломатичний процес для досягнення миру в Україні. Ще однією важливою темою розмови став гуманітарний трек – зокрема ідеться про обмін полоненими.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що США все ж залишаються в дипломатичному процесі щодо війни в Україні, попри фокус на Близькому Сході.

Водночас радник Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі для 24 Каналу зауважив, що переговори із Росією все ж можуть продовжитись, однак є певні умови. Путін, каже радник, захоче говорити із Києвом, коли українські сили суттєво знищать російські мілітарні спроможності та російську нафтову галузь.

У середу, 20 травня, стало відомо, що спецпредставник США Стів Віткофф може відвідати Москву найближчим часом. Очікується, що сторони спілкуватимуться про активізацію діалогу щодо завершення російсько-української війни.

Цікаво, що на початку травня Зеленський заявляв про візит американської делегації до Києва наприкінці весни – на початку літа. Тоді глава держави наголошував, що вважає справедливим те, що представники США прибудуть в Україну, оскільки вони вже багато разів бували у Москві.