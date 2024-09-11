Процес фіналізується, – Черник спрогнозував, коли може закінчитися активна фаза війни

Президент України хоче закінчити війну до кінця 2024 року, покладаючись зокрема на міжнародний тиск на Росію. Зеленський повідомив про існування плану перемоги України, який має намір презентувати президенту США. Ймовірність того, що хтось у світі може змусити Росію залишити окуповані території – низька.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що в осмисленні росіян щодо України нічого не зміниться. А Китай та Індія не поспішають тиснути на Кремль, хоча перші сигнали про те, що там ведеться серйозне експертне розмірковування, що активну фазу війни треба завершувати, все ж таки є.

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Процес пошуку формули миру розпочато

Зі слів військового експерта, процес пошуку формули виходу з активної фази війни почався ще у Швейцарії. Потім була низка візитів європейських дипломатів до Китаю, відповідні заяви канцлера Німеччини Шольца.

Він же не просто так говорить про те, що може зателефонувати Путіну в розумний момент. Формула миру буде знайдена. Мій дуже обережний прогноз, коли це станеться – весна чи літо 2025 року, президент Зеленський каже, що можливо до кінця 2024 року,

– озвучив Черник.

Головну історичну перемогу Україна вже по факту здобула, бо, зі слів Черника, втримала свою державність.

Автократії б'ються за те, аби світ виглядав як вони хочуть

В міжнародних ЗМІ повідомляється, що, усвідомлюючи відсутність хороших перспектив на лінії фронту і стикаючись з ризиком зменшення військової допомоги з боку низки союзників, Зеленський працює над односторонньою "дорожньою картою", яка має на меті закінчити війну восени 2024 року.

"Це ще й війна демократії й тиранії, безповоротно зруйнована міжнародна система, жирною крапкою став візит Путіна в Монголію. Наразі стоїть питання 5-ї міжнародної системи, хто в ній буде керувати. Якщо розцінювати увесь світ, як одну політичну одиницю, то 70% – це автократії. Вони б'ються за те, аби світ виглядав так, як їм хочеться. "Майданчик" в Україні як раз є тим бойовищем, де буде вирішуватись, якою буде ця система. Процес фіналізується", – підсумував Черник.

Важливо! В Офісі Президента України наприкінці серпня заявили про підготовку плану перемоги України. Він включає 4 напрямки: наступ на Курщині, стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, примус Росії до закінчення війни, стабілізація економіки України.