Переговори та поступки Москви: команда Зеленського розробляє мирний план для України, – WSJ

Під час візиту до Вашингтона Зеленський представив дипломатам формулу миру для України. В день річниці повномасштабного вторгнення команда президента офіційно її презентує.

Як зазначають, план миру для нашої держави складається з 10 пунктів. Команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї вже в лютому наступного року.

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Що передбачає мирний план для України

За інформацією видання, серед усіх розмов про війну та зброю президент Зеленський плекав надію на переговори.

Крім того, представники США та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.

Тому, українська влада хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів, шляхом досягнення військових перемог.

Міністри G7 вже обговорили мирний план

Міністри закордонних справ країн G7 на віртуальній зустрічі обговорили мирні пропозиції України.

Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що запропонував Зеленський. Я щойно був на відеозв'язку з нашими партнерами по "Групі семи". І це одна з речей, про які ми говорили,

– сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Ба більше, він назвав мирні пропозиції України "гарним початком". Також він зазначив, що "це план, який кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати".

Блінкен не став говорити, скільки часу знадобиться США й Україні для спільної оцінки мирного плану, про що президенти обох країн домовились на зустрічі напередодні.

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