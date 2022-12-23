Переговори та поступки Москви: команда Зеленського розробляє мирний план для України, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Під час візиту до Вашингтона Зеленський представив дипломатам формулу миру для України. В день річниці повномасштабного вторгнення команда президента офіційно її презентує.
Як зазначають, план миру для нашої держави складається з 10 пунктів. Команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї вже в лютому наступного року.
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Що передбачає мирний план для України
За інформацією видання, серед усіх розмов про війну та зброю президент Зеленський плекав надію на переговори.
Крім того, представники США та НАТО заявили, що позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.
Тому, українська влада хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів, шляхом досягнення військових перемог.
Міністри G7 вже обговорили мирний план
Міністри закордонних справ країн G7 на віртуальній зустрічі обговорили мирні пропозиції України.
Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що запропонував Зеленський. Я щойно був на відеозв'язку з нашими партнерами по "Групі семи". І це одна з речей, про які ми говорили,
– сказав держсекретар Ентоні Блінкен.
Ба більше, він назвав мирні пропозиції України "гарним початком". Також він зазначив, що "це план, який кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати".
Блінкен не став говорити, скільки часу знадобиться США й Україні для спільної оцінки мирного плану, про що президенти обох країн домовились на зустрічі напередодні.
Візит Зеленського до США: коротко
- Після відвідин Бахмута Зеленський одразу вирушив до США. Під час пресконференції двох президентів Байден наголосив на незламності та силі українського народу. Президент США заявив, що українці надихають увесь світ.
- Зеленський подякував усьому американському народу за підтримку та відзначив роль Байдена у формуванні коаліції, яка дбає про збереження світового правопорядку. Водночас президент США запевнив, що підтримка України з боку США у 2023 році не буде зменшуватися.
- Перед зустріччю Зеленського з Байденом, у Білому домі підтвердили черговий пакет військової допомоги Україні. Він надзвичайно важливий, адже до нього входять системи ППО Patriot, які наша держава просила передати упродовж місяців. Ба більше, цим питанням особисто займався Зеленський.
- Усе про зустріч Зеленського та Байдена читайте у матеріалі.