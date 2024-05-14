Знищена техніка, загиблі й понад 15 поранених, – Харківська ОВА про будівництво фортифікацій

На Харківщині ворог продовжує атакувати й намагається наступати. Тема фортифікацій на цій ділянці фронту набула широко розголосу, втім, в Харківській ОВА наголосили, що після ретельного проведення перевірок суспільство буде проінформоване.

В ефірі телемарафону Олег Синєгубов закликав не вдаватися до спекуляцій й дочекатися, коли будуть проведені усі перевірки й заслухані доповіді усіх, хто був причетний до зведення фортифікаційних споруд. Голова Харківської ОВА також поділився, у яких надскладних умовах будувалися лінії оборони, передає 24 Канал.

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Фортифікації будувалися під постійними обстрілами

Синєгубов пояснив, що потрібно чітко розділяти, де фортифікацій та захисні рубежі будує обласна адміністрація, і там де зводить перші лінії військові, зокрема ті чи інші підрозділи, які відповідають за певні ділянки фронту. Водночас голова Харківської ОВА закликає утриматися від самопіару, адже найголовніше – це утримати ворога й не дати йому просунутися вглиб української території.

За словами Синєгубова, у Харківській ОВА проінформовані щодо того, де, коли та на яких напрямках були зведені фортифікаційні споруди. Він додав, що підрядникам доводилося працювати у дуже складних умовах, адже ворог постійно обстрілював прикордонні території.

Більше ніж 30 одиниць будівельної техніки було знищено через обстріли. 4 загинуло, понад 15 цивільних будівельників отримали різні поранення,

– розповів Синєгубов.

Водночас голова Харківської ОВА наголосив, що планує заслухати доповіді усіх, хто працював над зведенням фортифікацій. Синєгубов наголосив, що підрядники повинні відзвітувати про укладені контракти, виконані роботи по об'єму, якості та ціні. Окрім того, після проведення усіх перевірок та заслухання доповідей, Харківська ОВА влаштує публічну пресконференцію, на якій представники ЗМІ зможуть поставити питання щодо будівництва фортифікацій на цій ділянці фронту.

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