"Десятки тисяч мін": у Генштабі розповіли деталі про фортифікацію у Харківській області

Підрозділи інженерних військ постійно облаштовують оборонні рубежі по всій лінії зіткнення з ворогом. Зокрема, вздовж кордону між Україною та Росією.

Так, від початку 2024 року лише на території Харківської області було встановлено "десятки тисяч мін". Станом на сьогодні ця робота й досі триває. Про це йдеться в офіційній заяві Генерального штабу Збройних Сил України.

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Нарощують фортифікацію

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, підрозділи інженерних військ постійно здійснюють роботу щодо "підвищення живучості військ" за допомогою інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення.

Ба більше, цього стосується й виконання заходів з фортифікаційного обладнання та нарощення системи інженерних загороджень – мінно-вибухових та невибухових.

Так, тільки в Харківській області за 2024 рік інженерно-саперними підрозділами Сил підтримки було встановлено десятки тисяч мін,

– йдеться у повідомленні.

Також там наголосили на тому, що фортифікаційне обладнання лінії оборони є процесом безперервним, адже ця лінія потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення.

"Безпосередньо на підрозділи інженерних військ Командування Сил підтримки ЗС України, покладено завдання щодо обладнання другого оборонного рубежу та надання допомоги загальновійськовим підрозділам ЗС України щодо обладнання першого оборонного рубежу на окремих ділянках фронту", – додали у Генштабі.

Яка наразі ситуація у Харківській області: головне