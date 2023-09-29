Це надзвичайно важливо, – політолог проаналізував перспективи Форуму оборонних індустрій

Нині ключовим для України є стабільне надходження зброї для того, аби ми могли продовжувати цю війну. Так, найближчими днями у Києві відбудеться перший Форум оборонних індустрій. Участь у ньому візьмуть близько 165 компаній з 26 країн.

Запаси Заходу не бездонні й вичерпуються швидше, ніж мають можливість поповнюватися. Тож дискусія переходить в площину щодо виробництва озброєння спільно з Україною або ж на нашій території. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, настільки такий підхід може бути результативним.

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З'являється багато можливостей

Подібні форуми не просто важливі. Вони надзвичайно важливі. Тому що там обговорюють конкретні спільні проєкти, реалізація яких може бути швидкою.

Також туди залучаються, зокрема з боку наших західних партнерів, не лише державні гроші, а й гроші приватних компаній, які побачили свій інтерес в російсько-українській війні. Компанії розуміють, що можуть додатково заробити.

Це трохи цинічно виглядає, але ті, хто виготовляють зброю, дивляться на війну з цинізмом,

– зазначив політолог.

На таких форумах є можливості ці питання обговорювати й залучати не тільки країни, а й приватний бізнес до реалізації ініціатив, які потрібні й вигідні для України.

"Росія нікуди не зникне, навіть якщо війна закінчиться найближчим часом. Необхідність збільшувати виробництво зброї, як мінімум з метою заміни на новішу, надзвичайно актуальна", – додав Рейтерович.

У традиційному вечірньому зверненні 16 вересня президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до Форуму оборонних індустрій, який відбудеться цієї осені. Він дасть нашій державі усі можливості виробляти зброю й снаряди.

Чому важливий Форум оборонних індустрій: дивіться відео

Виробництво та передача зброї Україні