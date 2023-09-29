Це надзвичайно важливо, – політолог проаналізував перспективи Форуму оборонних індустрій
Нині ключовим для України є стабільне надходження зброї для того, аби ми могли продовжувати цю війну. Так, найближчими днями у Києві відбудеться перший Форум оборонних індустрій. Участь у ньому візьмуть близько 165 компаній з 26 країн.
Запаси Заходу не бездонні й вичерпуються швидше, ніж мають можливість поповнюватися. Тож дискусія переходить в площину щодо виробництва озброєння спільно з Україною або ж на нашій території. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, настільки такий підхід може бути результативним.
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З'являється багато можливостей
Подібні форуми не просто важливі. Вони надзвичайно важливі. Тому що там обговорюють конкретні спільні проєкти, реалізація яких може бути швидкою.
Також туди залучаються, зокрема з боку наших західних партнерів, не лише державні гроші, а й гроші приватних компаній, які побачили свій інтерес в російсько-українській війні. Компанії розуміють, що можуть додатково заробити.
Це трохи цинічно виглядає, але ті, хто виготовляють зброю, дивляться на війну з цинізмом,
– зазначив політолог.
На таких форумах є можливості ці питання обговорювати й залучати не тільки країни, а й приватний бізнес до реалізації ініціатив, які потрібні й вигідні для України.
"Росія нікуди не зникне, навіть якщо війна закінчиться найближчим часом. Необхідність збільшувати виробництво зброї, як мінімум з метою заміни на новішу, надзвичайно актуальна", – додав Рейтерович.Зверніть увагу! У традиційному вечірньому зверненні 16 вересня президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до Форуму оборонних індустрій, який відбудеться цієї осені. Він дасть нашій державі усі можливості виробляти зброю й снаряди.
Чому важливий Форум оборонних індустрій: дивіться відео
Виробництво та передача зброї Україні
- Наша країна працює над нарощенням власного виробництва зброї. Зокрема, Україна планує виготовляти власні засоби ППО. За словами радника голови ОПУ Андрія Єрмака, незабаром до нас приїдуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва зброї.
- Трипартійний коаліційний уряд Німеччини схвалив постачання Taurus. Однак канцлер Олаф Шольц все ще гальмує передачу ракет. А все через побоювання, що надання Україні Taurus призведе до прямої конфронтації Німеччини й Росії.
- Зауважимо, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що отриману від партнерів зброю Україна використовує належним чином. Нині не зафіксовано жодного випадку потрапляння її в чужі руки.