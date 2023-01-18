У Європарламенті відбудеться 5-й Форум вільних народів пост-Росії

Лідери регіональних рухів та представники корінних народів Росії вчергове зберуться 31 січня на 5-й Форум вільних народів пост-Росії. Цього разу він відбудеться у Брюселі.

5-й Форум вільних народів пост-Росії

На цьому Форумі зберуться представники багатьох народів країни-терористки. Мовиться, зокрема, про представників Татарстану, Інгрії, Уральської Республіки, Карелії, Черкесії, Конфедерації Сибіру, Кубані, Псковської Республіки, Бурятії, Тихоокеанської Федерації, Залісся, Саха, Удмуртії, Туви, Башкортостану, Комі.

Раніше У Швеції стартує масштабний Форум вільних народів пост-Росії: його мета – розпад Росії

Перед Європарламентом зможуть виступити:

лідер Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв,

віце-прем'єр уряду Татарстану у вигнанні Рафіс Кашапов,

політолог Павел Мезерін, який представлятиме Інгрію.

Також відомо, що співорганізаторами заходу виступили польські депутати Європейського парламенту Анна Фотига і Косма Злотовскі.

Час для остаточного демонтажу колоніальної войовничої імперії в Європі настав,

– пояснили спікери Форуму народів пост-Росії.

Цікаво, що на 4-му Форумі, який проходив у Швеції у грудні, лідери народів постросійського простору підписали декларативний, але важливий символічний акт – "Меморандум про припинення існування Російської Федерації". Він став дорожньою картою мирного, конструктивного та ненасильницького демонтажу Росії.

Що відомо про Форум вільних народів Росії

Цей Форум є платформою комунікації лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії, метою яких є повна, контрольована та ненасильницька реконструкція цієї держави, розпад імперії, яка зараз веде завойовницьку війну проти України. Серед її складових будуть процеси:

деімперіалізації,

деколонізації,

денацифікації,

демілітаризації,

денуклеаризації країни-агресорки.

На шляху до реалізації реконструкції Росії, сформовані основні цілі 5-го Форуму. Серед них:

погодити мирний демонтаж Росії;

виділити межі майбутніх незалежних держав;

підтвердити принцип повної та безумовної денуклеаризації всіх країн постросійського простору;

створити механізм поділу активів-боргів нинішньої Росії (включаючи репарації);

розробити базові параметри устрою постросійського простору, особливо у перші кілька перехідних років (економічні зв'язки, логістичні ланцюжки, рух людей та капіталу, валютне питання тощо).

Очікується, що на спікерами та гостями Форуму стануть: представники рухів корінних та колонізованих регіонів нинішньої Росії, політики, дипломати, державні діячі, журналісти із ЄС, США, Великої Британії, а також України.



Як Форум вільних народів бачить поділ пост-Росії / Інфографіка Форуму

Світ поступово визнає Росію країною-терористом