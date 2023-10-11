Порушуючи Женевські конвенції: ДПСУ показала, як Росія під Бахмутом накриває ЗСУ білим фосфором
Джерело:ДПСУ
Росія продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право. Черговим підтвердженням цього стало відео, на якому видно обстріл нашої армії фосфорними бомбами з боку окупантів.
У середу, 11 жовтня, Державна прикордонна служба України опублікувала ролик атаки позицій Збройних Сил фосфорними бомбами. Важливо, що використання цієї зброї регулюється міжнародним правом.
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Обстріл фосфорними авіабомбами
Власне, у 1977 році було ухвалено додатковий протокол до Женевських конвенцій, у якому, зокрема, йшлося про заборону застосування білого фосфору, коли під загрозою життя мирних людей.
Відповідну ініціативу прийняли тому, що ця речовина викликає не просто опіки, а глибокі рани. Білий фосфор, потрапивши на шкіру, здатен спричинити ураження кісток та змертвіння тканин.
Бахмутський напрямок. Росіяни скидають фосфорні бомби на позиції наших воїнів,
– йдеться у повідомленні ДПСУ.
Слід уточнити, що температура горіння білого фосфору стартує від 800 градусів за Цельсієм. Через це у радіусі 150 метрів від епіцентра вибуху в людини може обвуглитися шкіра, навіть якщо на ній є одяг.
Загарбники атакують позиції ЗСУ білим фосфором: дивіться відео ДПСУ
Зверніть увагу! Заряд з білим фосфором може бути не тільки в бомбах, а й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах та навіть гранатах.
Використання Росією забороненої зброї
- Уперше на високому рівні Україна заявила, що Росія завдала удару по мирному населенню фосфорними авіабомбами у березні 2022 року. Тоді президент Зеленський констатував, що ворог вбиває не лише дорослих, а й дітей.
- Окрім того, загарбники використовували білий фосфор задля атак на "Азовсталь" в Маріуполі у травні 2022 року. Як відомо, у бункерах цього підприємства переховувались не лише військові, а й цивільні.