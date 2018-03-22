Фото номінантів Sony World Photography Awards, від яких захоплює подих

Цього року конкурс Sony World Photography Awards відзначає свій 11-річний ювілей. Це один з найвпливовіших конкурсів серед фотографів.

Щороку нагороди забирають найкращі фотографи з усього світу, і цей рік не є винятком.

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Конкурс отримав рекордну кількість 319,561 зображень. Нагороди вручають у чотирьох категоріях: професійні роботи, відкритий конкурс (окремі зображення), молодь (фотографи у віці від 12 до 19 років) та студенти.

Усі переможці отримають новітнє цифрове обладнання від Sony та призи в розмірі 25 тисяч доларів для фотографа року та 5 тисяч доларів для фотографа "Відкритого конкурсу".

Журі конкурсу уже визначило найкращі кадри "Відкритого конкурсу" 2018 року. Ім'я переможця оголосять 19 квітня.

Усі фото: Sony World Photography Awards