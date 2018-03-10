Фотограф показав унікальні айсберги в Антарктиці: дивовижні знімки

Фотограф та кінорежисер Алекс Корнелл зафіксував унікальне явище – сині айсберги.

Під час експедиції в Антарктиці митець побачив шматок льоду, який дрейфував Атлантичним океаном. Фотограф зробив знімки, не підозрюючи, що зафіксував унікальне природне явище.

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Як правило, айсберги є білого кольору. Однак в природі існує таке явище, коли вони стають сині. Вчені пояснюють, що це відбувається через відсутність пухирців повітря, які під дією тиску не утворюються при виникненні льоду. Відтак замість звичного білого кольору люди бачать сині айсберги. Окрім цього, науковці припускають, що брили льоду тривалий час перебували під водою, що теж повпливало і на їх форму, і на забарвлення.

Айсберги, які Алекс Корнелл побачив серед океану, були схожі на дорогоцінне каміння, яке виблискувало на сонці.



Сині айсберги в Антарктиці



Унікальні айсберги



Сині айсберги підкорили своєю красою



Фотограф зафіксував унікальне природне явище



На сонці айсберги мають зелений відтінок