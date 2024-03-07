FPV-дрон "пірнув" прямо в люк російського танка: командир батальйону БпЛА розкрив деталі

На Бахмутському напрямку FPV-дрон українських захисників влетів прямісінько у люк російського танка Т-90. Для здійснення таких дій потрібна найвища майстерність.

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу деталі потужного влучання. За його словами, дрон залетів з достатньо великої відстані.

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FPV залетів з далекої відстані

Юрій Федоренко зазначив, що у танк з допомогою FPV-дрона влучив пілот з позивним "Шабат". Це дуже майстерна робота.

Це майстерність високого рівня. На ту відстань Mavic залетіти не може, щоб зверху скинути, як ми часто бачили. Просто по технічних характеристиках не може залетіти. А FPV це вдалося зробити на достатньо великій відстані,

– сказав він.

Це був 7-дюймовий дрон. Сам дрон коштує орієнтовно 500 доларів, боєприпас – приблизно 350 доларів. Загалом вартість одного вильоту – приблизно 800 доларів без урахування заробітних плат, палива, харчування і так далі.

"Зрозуміло, що не кожен дрон доходить до цілі. Засоби РЕБ ворога, несприятливі погодні умови і багато інших факторів, що з 10 дронів до цілі дійдуть 5. Але все одно це дуже потужна високоточна зброя і водночас відносно дешева порівняно з іншими видами озброєння", – додав військовий.

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