Наша летюча артилерія, – військовий розповів про важливість FPV-дронів на фронті
FPV-дрони стали винаходом у війни Росії проти України, адже вони продемонстрували свою ефективну роботу на фронті. І ЗСУ постійно потребує цих засобів ураження, тому регулярно тривають збори на них.
Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич, наголосивши, що на початку війни навіть не було уявлення про те, що FPV-дрони можна буде використовувати у бойових діях.
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Дрон виконує інше завдання, ніж артилерія
Хоча FPV-дрони довели свою ефективність, проте набагато краще замість них використовувати звичайну артилерію. Дрон виконує інше завдання, ніж артилерія: він може зрушити ціль, інколи довести її до детонації.
Однак артилерія при правильно скорегованому вогні, є більш ефективною, ніж FPV-дрони.Довідка. FPV-дрони ефективний засіб, який може нести 1 – 1,5 кілограма вибухівки на відстані до 20 кілометрів та вражати на швидкості 100 – 120 кілометрів на годину.
Американці робили сюжет про нас, і говорили, мовляв, які ви молодці, що використовуєте FPV-дрони. Проте ми їх застосовуємо через те, що у нас не вистачає регулярної артилерії та набоїв до неї,
– наголосив сержант 92 ОМБр.
Військовий розповів про ефективність FPV-дронів на фронті: дивіться відео
Через це, за його словами, доводиться переробляти цивільний дрон у бойовий засіб. Проте для ураження військової техніки доводиться інколи використовувати 5 – 6 FPV-дронів, щоб, наприклад, танк здетонував.
"Ці дрони будуть залишатися бойовим засобом протягом усієї війни, і після неї будуть допрацьовуватись. Це допоміжний засіб до артилерії. Як кажуть наші артилеристи; "Це наша летюча артилерія". Це снаряд, який має камеру та моторчик", – зазначив Маляревич.Зверніть увагу! Олесь Маляревич закликав тих, хто робить збори на купівлю на FPV-дронів для військових, завжди консультуватись з професіоналами, який саме дрон придбати. Адже всі дрони різні, і є ті, що непридатні до використання. А тому, щоб не витрачати марно гроші, краще запитати у військових.
Як дрони допомагають ЗСУ
- Кабмін 11 жовтня вніс правки стосовно експорту дронів. Зокрема було розширено список товарів військового призначення та подвійного використання, імпорт яких став можливий без дозволу Держслужби експортного контролю.
- Також журналісти The Wall Street Journal, які були на Донеччині, розповіли про те, що дрони довели свою ефективність під час війни в Україні. Так, вартість FPV-дронів значно нижча порівняно з 155-міліметровим артилерійським снарядом або ж з танком. Проте цю техніку може вивести з ладу безпілотник.
- Крім того, дрони можна використовувати зокрема й проти автівок та невеликого скупчення військових.
- Водночас командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр з позивним "Лего" зазначив, що ЗСУ зараз успішно використовує дрони, створюючи ударні групи, які є українською "контрбатарейною боротьбою". Однак українським силам потрібно закріплювати свій успіх та розвивати його.