Наша летюча артилерія, – військовий розповів про важливість FPV-дронів на фронті

FPV-дрони стали винаходом у війни Росії проти України, адже вони продемонстрували свою ефективну роботу на фронті. І ЗСУ постійно потребує цих засобів ураження, тому регулярно тривають збори на них.

Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич, наголосивши, що на початку війни навіть не було уявлення про те, що FPV-дрони можна буде використовувати у бойових діях.

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Дрон виконує інше завдання, ніж артилерія

Хоча FPV-дрони довели свою ефективність, проте набагато краще замість них використовувати звичайну артилерію. Дрон виконує інше завдання, ніж артилерія: він може зрушити ціль, інколи довести її до детонації.

Однак артилерія при правильно скорегованому вогні, є більш ефективною, ніж FPV-дрони.

FPV-дрони ефективний засіб, який може нести 1 – 1,5 кілограма вибухівки на відстані до 20 кілометрів та вражати на швидкості 100 – 120 кілометрів на годину.

Американці робили сюжет про нас, і говорили, мовляв, які ви молодці, що використовуєте FPV-дрони. Проте ми їх застосовуємо через те, що у нас не вистачає регулярної артилерії та набоїв до неї,

– наголосив сержант 92 ОМБр.

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Через це, за його словами, доводиться переробляти цивільний дрон у бойовий засіб. Проте для ураження військової техніки доводиться інколи використовувати 5 – 6 FPV-дронів, щоб, наприклад, танк здетонував.

"Ці дрони будуть залишатися бойовим засобом протягом усієї війни, і після неї будуть допрацьовуватись. Це допоміжний засіб до артилерії. Як кажуть наші артилеристи; "Це наша летюча артилерія". Це снаряд, який має камеру та моторчик", – зазначив Маляревич.

Як дрони допомагають ЗСУ

Кабмін 11 жовтня вніс правки стосовно експорту дронів. Зокрема було розширено список товарів військового призначення та подвійного використання, імпорт яких став можливий без дозволу Держслужби експортного контролю.

Також журналісти The Wall Street Journal, які були на Донеччині, розповіли про те, що дрони довели свою ефективність під час війни в Україні. Так, вартість FPV-дронів значно нижча порівняно з 155-міліметровим артилерійським снарядом або ж з танком. Проте цю техніку може вивести з ладу безпілотник.

Крім того, дрони можна використовувати зокрема й проти автівок та невеликого скупчення військових.

Водночас командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр з позивним "Лего" зазначив, що ЗСУ зараз успішно використовує дрони, створюючи ударні групи, які є українською "контрбатарейною боротьбою". Однак українським силам потрібно закріплювати свій успіх та розвивати його.

Олесь Маляревич закликав тих, хто робить збори на купівлю на FPV-дронів для військових, завжди консультуватись з професіоналами, який саме дрон придбати. Адже всі дрони різні, і є ті, що непридатні до використання. А тому, щоб не витрачати марно гроші, краще запитати у військових.