Як ЗСУ використовують FPV-дрони: військовий назвав головні цілі
Зараз на фронті активно використовуються FPV-дрони. Вони здатні влучати в різні типи цілей.
Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов, зауваживши, що зараз FPV-дрони надзвичайно часто використовують на фронті.
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Як цілі може знищувати FPV-дрон
Як наголосив військовий, FPV-дрони здатні знищувати велику кількість цілей. Все залежить від характеристик самого безпілотника.
Застосування таких дронів є доволі широким. Можна атакувати логістичні сполучення тилових ділянок ворога. Також можна літати на передньому краї. Це і проти живої сили ворога, і проти військової техніки. Усі ці цілі можемо уразити FPV-дронами,
– сказав Кудряшов.
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На фронті вже давніше почалася технологічна війна. Ворог також намагається використовувати FPV-дрони та збільшити їхню кількість на фронті.
Безпілотники на фронті: коротко
- І українські військові, і окупанти активно використовують на фронті безпілотники. Нещодавно журналісти продемонстрували, як пілоти FPV-дронів з підрозділу SIGNUM працюють проти загарбників на Бахмутському напрямку. За місяць військові з цього підрозділу вражають близько 110 цілей. Часто горить різна техніка окупантів: броньовані машини, артилерія, КАМАЗи, легку техніку тощо.
- В мережі з'явилося відео, як FPV-дрон залітає в льох та вибухає. Там ховалися окупанти.
- Раніше у фонді Сергія Притули розповіли, чому FPV-дрони є важливими на фронті. Вони є певною альтернативою дорогим снарядам.