Фракція "Слуга народу" вирішила повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання, – ЗМІ

В Україні активно обговоють новий законопроєкт про мобілізацію. Ввечері 10 січня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила відправити його назад до Кабміну на доопрацювання.

Отже, 10 січня Давід Арахамія збирав народних депутатів зі "Слуги народу". Згодом джерело з фракції поспілкувалося з журналістами та розповіло, що відповідний законопроєкт повернуть на доопрацювання.

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Законопроєкт відправлять на доопрацювання

Завтра комітет має ухвалити рішення відправити на доопрацювання, проголосувати в залі. Кабмін одразу внесе нову версію і в п'ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом,

– додав співрозмовник видання.

Давид Арахамія збирав "слуг"

Журналісти повідомляли, що, ймовірно, 10 січня, "Слуга народу" збереться на велику нараду. Під час неї мали б обговорити урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Звернімо увагу, що у четвер, 11 січня, Верховна РадаАле, як стало зрозуміло ввечері 10 січня, його планують відправити на доопрацювання.

Буде запропоновано підтримати законопроєкт у першому читанні з рекомендаціями комітету, і вже доопрацьовувати його до другого читання. Під це і будуть збирати голоси, говорити з депутатами,

– повідомляють джерела NV.