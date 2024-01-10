Фракція "Слуга народу" вирішила повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання, – ЗМІ
Джерело:"Громадське"
В Україні активно обговоють новий законопроєкт про мобілізацію. Ввечері 10 січня стало відомо, що фракція "Слуга народу" вирішила відправити його назад до Кабміну на доопрацювання.
Отже, 10 січня Давід Арахамія збирав народних депутатів зі "Слуги народу". Згодом джерело з фракції поспілкувалося з журналістами та розповіло, що відповідний законопроєкт повернуть на доопрацювання.
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Законопроєкт відправлять на доопрацювання
Завтра комітет має ухвалити рішення відправити на доопрацювання, проголосувати в залі. Кабмін одразу внесе нову версію і в п'ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом,
– додав співрозмовник видання.
Давид Арахамія збирав "слуг"
- Журналісти повідомляли, що, ймовірно, 10 січня, "Слуга народу" збереться на велику нараду. Під час неї мали б обговорити урядовий законопроєкт про мобілізацію.
Буде запропоновано підтримати законопроєкт у першому читанні з рекомендаціями комітету, і вже доопрацьовувати його до другого читання. Під це і будуть збирати голоси, говорити з депутатами,
– повідомляють джерела NV.
- Як пишуть ЗМІ, вчора щодо цього буцімто збиралася "мала фракція". Мовиться про керівництво президентської політсили та представники в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки та оборони.
- Власне, 10 січня ввечері комітет Верховної Ради з нацбезпеки мав подати рекомендацію щодо того, чи відповідний документ варто виносити до сесійної зали, щоб за нього голосували.