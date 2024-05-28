Повітряні сили вперше показали FrankenSAM на фото: який вигляд має ЗРК "Бук" з ракетами RIM-7

Головна проблема українських зенітників наразі - це ракети до установок ППО, особливо до радянських. Спільно з американцями було створено гібридний проєкт FrankenSAM, який складається з радянської установки та західних ракет, втім офіційні джерела показали його на широкий загал лише зараз.

Про розробку проєкту FrankenSAM для протиповітряної оборони України від США вже було відомо ще з жовтня 2023 року. На бойові чергування перші установки заступили у січні 2024 року, але досі офіційно ніхто не показував фото гібридного зенітно-ракетного комплексу.

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"Він живий": проєкт FrankenSAM вдихнув нове життя у радянські ЗРК

Повітряне командування "Схід" вперше показало одну з установок FrankenSAM – ЗРК "Бук" з ракетами RIM-7 Sea Sparrow у дописі про майора протиповітряних сил України. Втім, що це за установка в командуванні не повідомили. Модель ЗРК встановили журналісти Defense Express. Сама зенітна установка 9А310 на фото накрита маскувальною сіткою, але деталі конструкції тепер стали відомі публічно.

FrankenSAM уперше показали на фото / Фото Повітряне командування "Схід"

Пусковий механізм установки залишився оригінальним або з незначними змінами. Але замість чотирьох відкритих ракет 9М38 він тепер вміщає таку ж кількість західних ракет RIM-7, схованих у транспортно-пускових контейнерах.

На фото з іншого ракурсу видно, що радіолокаційне оснащення 9А310 також суттєво не змінювали. Радіопрозорий ковпак радіолокаційної станції 9С35 залишився на місці. Чи залишилась під ним оригінальна радянська радіолокаційна станція, яка відповідає за виявлення, супроводження та підсвічування цілі – не відомо.

Зенітна установка FrankenSAM / Фото Повітряне командування "Схід"

Також на фото можна побачити позначки знищених цілей – два розвідувальних БПЛА та ударний дрон "Ланцет". Це свідчить, що ЗРК ефективно працює навіть по малорозмірним цілям.

Що таке FrankenSAM

Назва походить від англійського Frankenstein + SAM – Франкенштайн + ЗРК). Американсько-українська програма створення зенітних ракетних комплексів, відома з 2023 року. Основною ідеєю є інтеграція західних ракет класів "повітря — повітря" та "поверхня — повітря", що передаються союзниками із наявними в Україні радянськими ЗРК. Ці проєкти передбачені для посилення української протиповітряної оборони проти російських ракетних атак на тлі виснаження запасів радянських ракет для ЗРК "Бук" та інших. Одна з найпопулярніших ракет, що використовуються у гібридних ЗРК – це RIM-7 Sea Sparrow, яка дозволяє уражати цілі на відстані до 20 кілометрів.

FrankenSAM підсилив українську ППО