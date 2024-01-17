Сьогодні Україна під час відбиття атаки дронами-камікадзе вперше застосувала гібридну ППО, якій до того ж одразу вдалося знищити ворожий безпілотник. У Повітряних силах розповіли, що являє собою ця система протиповітряної оборони.

Гібридні системи ППО під назвою FrankenSAM – це схрещення систем радянського виробництва із американськими ракетами. Про в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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"Шахед" – не проста ціль

За словами Ігната, проєкт зі створення FrankenSAM започаткований вже давно. Ці системи пройшли випробування.

Речник Повітряних сил уточнив, що "Шахед" – це не проста ціль, хоча й його вдалося збити на невеликій відстані.

Загалом у FrankenSAM – невеликий радіус ураження. Втім, навіть до 15 кілометрів – це таки пристойна відстань.

Це більше, ніж можуть дозволити собі зенітні гармати, такі як "гепарди"

– підкреслив Ігнат.

Військовий зауважив, що чим більше в України буде таких систем, тим більше об'єктів вони зможуть прикривати поряд із "гепардами", поряд із зенітно-гарматними системами та мобільно-вогневими групами, які стають дедалі ефективнішими саме у збитті "Шахедів".

Наразі публічно відомо лише про три системи проєкту FrankenSAM: з ракетами AIM-9M на невідомій пусковій, з ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук", а також ракети та пускові Patriot з українською РЛС.

Як повідомив міністр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, в Україні розгорнули вже 5 саморобних ППО.

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