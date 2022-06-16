Франція хоче, щоб Україна повернула всі окуповані території включно з Кримом, – ЗМІ

Емануель Макрон зазначив, що у рамках воєнної перемоги над Росією, Україна повинна повернути контроль над усіма окупованими територіями, включно із Кримом. Він наголосив, що Франція повністю на нашій стороні.

Як повідомляють дипломати, які супроводжують Макрона, заява прозвучала під час візиту до Києва представників Франції, Німеччини та Італії. Вони приїхали до столиці Україні вранці 16 червня.

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Франція очікує на цілісну перемогу

Розмовляючи із журналістами, представник Макрона заявив, що Франція очікує, що анексований у 2014 році Чорноморський півострів, повністю стане українським.

Ми за цілісну перемогу з відновленням територіальної цілісності на всіх територіях, завойованих російськими, включаючи Крим,

– сказав французький чиновник.

За словами джерела, після закінчення війни світу будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО. Це допоможе вибудувати міцну співпрацю.

На карту поставлена безпека всіх нас,

– заявило джерело, додавши, що українська "перемога має визначитися Зеленським".

Візит європейських лідерів до України: коротко

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до України 16 червня. До Києва добиралися за допомогою Укрзалізниці.

У розмові із журналістами Макрон розповів, що під час візиту до Києва лідери спершу зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь. Він вважає, що переговори із Зеленським є дуже важливими для нього, канцлера Німеччини Шольца та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив мету приїзду європейських дипломатів. За його словами, основними питаннями зустрічі стануть: продовольча безпека, зброя та підтримка України.

Згодом стало відомо, що до них приєднається й президент Румунії Клаус Йоганніс.

До 12 години дня дипломати прибули в Ірпінь. Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі в оточенні кількох команд охоронців, військових та журналістів пройшли вулицями міста, де 75% будівель було пошкоджено в результаті вторгнення російських військ.

З політиками не було Володимира Зеленського. Обіцяють, що він зустрінеться з гостями держави вже ближче до обіду. Зокрема, на 14:00 запланована спільна пресконференція.

Еммануель Макрон висловив своє захоплення героїчним протистоянням українців перед варварством.

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